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VÍDEO: Paraense mostra peixe 'mais duro de cortar' e chama atenção nas redes

Conhecida como “menina do peixe”, Bianicy Oliveira relata que já quebrou facão ao preparar espécie comum em caldeiradas

Hannah Franco
fonte

Paraense mostra peixe difícil de cortar e diz já ter quebrado facão (Instagram/@bianicyoliveira)

A rotina de trabalho em mercados de peixe no Pará voltou a ganhar viralizar nas redes sociais após um novo vídeo publicado pela influenciadora paraense Bianicy Oliveira. Conhecida como “menina do peixe”, ela compartilhou imagens mostrando a dificuldade para cortar uma gurijuba, espécie bastante utilizada na culinária regional.

No vídeo, a influenciadora destaca a resistência do peixe, especialmente na região da cabeça, que é uma das partes mais procuradas pelos clientes. “Esse é o peixe mais duro que tenho que cortar. E na maioria das vezes eu quebro meu facão”, escreveu na legenda da publicação.

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Bianicy, que soma cerca de 1 milhão de seguidores no Instagram, costuma publicar vídeos do dia a dia como vendedora de peixe, chamando atenção pela agilidade e técnica no preparo dos alimentos.

Nos comentários, internautas reagiram com surpresa à dificuldade apresentada pela influenciadora e elogiaram a habilidade dela no manuseio do peixe.

“Impressionante! Não é qualquer um que encara um ‘peixinho’ tão difícil assim”, comentou um seguidor. “Se eu faço isso, certeza que a cabeça do dedo vai junto com o peixe pro cliente”, brincou outra usuária.

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Bianicy Oliveira

gurijuba

viralizou
Pará
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