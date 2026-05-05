VÍDEO: Paraense mostra peixe 'mais duro de cortar' e chama atenção nas redes

A rotina de trabalho em mercados de peixe no Pará voltou a ganhar viralizar nas redes sociais após um novo vídeo publicado pela influenciadora paraense Bianicy Oliveira. Conhecida como “menina do peixe”, ela compartilhou imagens mostrando a dificuldade para cortar uma gurijuba, espécie bastante utilizada na culinária regional.

No vídeo, a influenciadora destaca a resistência do peixe, especialmente na região da cabeça, que é uma das partes mais procuradas pelos clientes. “Esse é o peixe mais duro que tenho que cortar. E na maioria das vezes eu quebro meu facão”, escreveu na legenda da publicação.

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Bianicy, que soma cerca de 1 milhão de seguidores no Instagram, costuma publicar vídeos do dia a dia como vendedora de peixe, chamando atenção pela agilidade e técnica no preparo dos alimentos.

Nos comentários, internautas reagiram com surpresa à dificuldade apresentada pela influenciadora e elogiaram a habilidade dela no manuseio do peixe.

“Impressionante! Não é qualquer um que encara um ‘peixinho’ tão difícil assim”, comentou um seguidor. “Se eu faço isso, certeza que a cabeça do dedo vai junto com o peixe pro cliente”, brincou outra usuária.