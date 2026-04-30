AGU abre inscrições para programa de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1,5 mil

A Advocacia-Geral da União (AGU) abriu inscrições para o processo seletivo de estágio no Pará e em outros 15 estados brasileiros. A seleção é realizada em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) e oferece bolsas que variam entre R$ 651,31 e R$ 1.508,42, além de auxílio-transporte. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de maio, às 12h, por meio da plataforma do Ciee.

As vagas são destinadas a estudantes do ensino médio regular e do ensino superior, abrangendo cursos como Administração, Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Ciências Contábeis, Design Gráfico, Direito, Economia, Engenharia Civil, Engenharia de Software, História e Inteligência Artificial.

O programa prevê auxílio-transporte no valor de R$ 13,40 por dia estagiado. As bolsas e cargas horárias variam conforme o nível de escolaridade. Para estudantes do ensino médio, há opções de 20 horas semanais com bolsa de R$ 651,31 e de 30 horas com remuneração de R$ 930,44. Já para o ensino superior, os valores são de R$ 1.055,89 para jornada de 20 horas e R$ 1.508,42 para 30 horas semanais.

O processo seletivo contempla oportunidades em diferentes regiões do país, incluindo estados como São Paulo, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rondônia, além do Pará.

Criado há mais de seis décadas, o Ciee é considerado a maior organização não governamental de inclusão social e trabalho jovem da América Latina. Desde sua fundação, a instituição já contribuiu para a inserção de cerca de 7 milhões de brasileiros no mercado de trabalho, por meio de programas de estágio e aprendizagem, além de iniciativas voltadas à capacitação profissional e ao fortalecimento de vínculos sociais.