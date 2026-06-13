Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Amazon Energy chega à 2ª edição com foco na transição energética e no papel estratégico da Amazônia

Evento promovido pela Fiepa reúne especialistas, investidores e representantes do poder público nos dias 30 de junho e 1º de julho, em Belém

Maycon Marte
fonte

Alex Carvalho, presidente da Fiepa (Wagner Santana | O Liberal)

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) realiza nos dias 30 de junho e 1º de julho a segunda edição do Amazon Energy, um dos principais eventos voltados à discussão dos desafios e oportunidades do setor energético na Amazônia. O encontro reunirá especialistas, empresários, representantes do poder público, investidores e pesquisadores nacionais e internacionais para debater temas como novas matrizes energéticas, exploração responsável de recursos naturais, biocombustíveis, minerais críticos, bioeconomia, infraestrutura e atração de investimentos para a região.

Essa segunda edição promete ampliar o escopo da primeira, que foi centrada sobretudo nas perspectivas do óleo e gás com a exploração da margem equatorial. Desta vez, o evento incorpora com mais ênfase os combustíveis renováveis: biodiesel, etanol e biogás, como vetores complementares de desenvolvimento regional, dentro de uma lógica de transição progressiva entre matrizes energéticas. Para o presidente da Fiepa, Alex Carvalho, essa é justamente a aposta estratégica do estado.

"Temos uma matriz energética diante de nós pouquíssimo explorada, que é o biogás. Desperdiçamos muito esse potencial, temos pouquíssimos atores centrais. É um grande ativo a ser avançado. Por que não investir nisso prioritariamente? Por que ainda não compete, ainda é muito caro fazer uso dessas matrizes, que são insuficientes para a demanda. Então a expectativa é usar o recurso do petróleo para financiar essa transição. É como uma mixagem: sair de um e entrar no outro de forma fluída, harmônica, sem quebrar o ritmo”, defende o presidente.

O evento também mira o fortalecimento do posicionamento da Amazônia como hub de investimentos e polo de inovação em energia. A entidade avalia que a região concentra ativos estratégicos fundamentais para a transição energética global, desde os recursos minerais até o potencial renovável. Nesse cenário, o Amazon Energy foi concebido para transformar esse potencial em projetos concretos, parcerias e negócios. A programação inclui painéis, palestras e espaços de networking voltados à construção de soluções que conciliam desenvolvimento econômico, segurança energética e sustentabilidade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Transição

Pará pode mirar energias renováveis como motor econômico, defende Fiepa

Biogás, biodiesel e etanol surgem como alternativas concretas caso a exploração offshore não se concretize

13.06.26 17h00

Oportunidade

Amazon Energy chega à 2ª edição com foco na transição energética e no papel estratégico da Amazônia

Evento promovido pela Fiepa reúne especialistas, investidores e representantes do poder público nos dias 30 de junho e 1º de julho, em Belém

13.06.26 16h30

Transformação e Mercado

Fiepa aposta no petróleo da margem equatorial para transformar o Pará em hub industrial e energético

Entidade defende que exploração na margem equatorial é estratégica para o desenvolvimento regional e para a autossuficiência energética do país

13.06.26 16h00

COPA DO MUNDO 2026

Carnes para churrasco puxam vendas em Belém no início da Copa de 2026, mas preço segue alto

Açougues já registram maior procura por picanha, maminha e fraldinha, enquanto distribuidoras apostam em crescimento tímido nas vendas de bebidas por causa do endividamento das famílias

13.06.26 10h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

oportunidades

IBGE abre 412 vagas temporárias no Pará com salários de até R$ 4 mil e benefícios

Processo seletivo simplificado busca preencher vagas em cinco funções

12.06.26 11h39

Turismo e Economia Sustentavél

Belém recebe Pavilhão dos Municípios no Hangar, de 11 a 14 de junho

Evento do Governo do Pará destaca o turismo e as oportunidades de negócios de todas as regiões paraenses

08.06.26 19h51

OURO NEGRO DA AMAZÔNIA

Caroço do açaí vira aposta da indústria no Pará para reduzir emissão de carbono

Biomassa amazônica começa a substituir combustíveis fósseis em caldeiras industriais e pode acelerar metas de descarbonização até 2030

07.06.26 7h30

IMPACTOS DA GUERRA

Guerra no Irã encarece em 35% materiais de construção em Belém e reduz ritmo de compras no setor

Alta chega a 35% em itens derivados do petróleo, como tubos de PVC; empresários apontam impacto do frete e da crise internacional nos custos

09.06.26 9h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda