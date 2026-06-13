Amazon Energy chega à 2ª edição com foco na transição energética e no papel estratégico da Amazônia

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) realiza nos dias 30 de junho e 1º de julho a segunda edição do Amazon Energy, um dos principais eventos voltados à discussão dos desafios e oportunidades do setor energético na Amazônia. O encontro reunirá especialistas, empresários, representantes do poder público, investidores e pesquisadores nacionais e internacionais para debater temas como novas matrizes energéticas, exploração responsável de recursos naturais, biocombustíveis, minerais críticos, bioeconomia, infraestrutura e atração de investimentos para a região.

Essa segunda edição promete ampliar o escopo da primeira, que foi centrada sobretudo nas perspectivas do óleo e gás com a exploração da margem equatorial. Desta vez, o evento incorpora com mais ênfase os combustíveis renováveis: biodiesel, etanol e biogás, como vetores complementares de desenvolvimento regional, dentro de uma lógica de transição progressiva entre matrizes energéticas. Para o presidente da Fiepa, Alex Carvalho, essa é justamente a aposta estratégica do estado.

"Temos uma matriz energética diante de nós pouquíssimo explorada, que é o biogás. Desperdiçamos muito esse potencial, temos pouquíssimos atores centrais. É um grande ativo a ser avançado. Por que não investir nisso prioritariamente? Por que ainda não compete, ainda é muito caro fazer uso dessas matrizes, que são insuficientes para a demanda. Então a expectativa é usar o recurso do petróleo para financiar essa transição. É como uma mixagem: sair de um e entrar no outro de forma fluída, harmônica, sem quebrar o ritmo”, defende o presidente.

O evento também mira o fortalecimento do posicionamento da Amazônia como hub de investimentos e polo de inovação em energia. A entidade avalia que a região concentra ativos estratégicos fundamentais para a transição energética global, desde os recursos minerais até o potencial renovável. Nesse cenário, o Amazon Energy foi concebido para transformar esse potencial em projetos concretos, parcerias e negócios. A programação inclui painéis, palestras e espaços de networking voltados à construção de soluções que conciliam desenvolvimento econômico, segurança energética e sustentabilidade.