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Economia

IBGE abre 412 vagas temporárias no Pará com salários de até R$ 4 mil e benefícios

Processo seletivo simplificado busca preencher vagas em cinco funções

O Liberal
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Profissionais contratados vão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola (Helena Pontes/Agência IBGE Notícias)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou, nesta sexta-feira (12), a abertura de um novo processo seletivo simplificado (PSS). O objetivo é contratar profissionais para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, com um total de 412 vagas destinadas ao estado do Pará.

As oportunidades estão distribuídas em cinco diferentes funções e somam milhares de vagas em todo o país. Os contratos são temporários, com duração de até 12 meses, e podem ser prorrogados conforme a necessidade da operação censitária.

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As 412 vagas disponíveis no Pará estão distribuídas entre os cargos de Agente Censitário Administrativo (56 vagas), Agente Censitário de Informática (58 vagas), Agente Operacional Regional (51 vagas), Agente Censitário Regional (51 vagas) e Agente Censitário Supervisor (196 vagas). 

As remunerações para os cargos variam de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, dependendo da função exercida pelo profissional contratado. Além dos salários, os contratados terão direito a uma série de benefícios, conforme a legislação vigente. Entre os benefícios previstos estão auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional. 

As vagas são voltadas para atividades administrativas, operacionais, de supervisão e de suporte tecnológico, todas relacionadas diretamente à execução do censo. Entre as atribuições previstas, destacam-se o acompanhamento da coleta de dados em campo, a gestão de equipes de recenseadores, o suporte em tecnologia da informação e a organização administrativa dos postos de coleta.

Processo Seletivo e Inscrições

O edital do processo seletivo (disponível em https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/496/) informa que a seleção será realizada com base na Lei nº 8.745/1993. Esta legislação regula a contratação por tempo determinado para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, visando garantir a execução das etapas do levantamento.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca responsável pela organização do certame. O prazo para inscrição começou às 10h dessa sexta-feira (12/06) de 2026 e se estende até as 23h do dia 1º de julho de 2026, seguindo o horário de Brasília. A taxa de inscrição foi definida em R$ 53,00.

O extrato do edital foi assinado pelo presidente do IBGE, Márcio Pochmann. A seleção integra os preparativos para a realização do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, pesquisa estrutural fundamental para a produção de informações estatísticas detalhadas sobre o setor agropecuário brasileiro.

Vagas Nacionais do Censo

Em âmbito nacional, o IBGE disponibiliza um total de 8.238 vagas. Elas estão distribuídas entre as seguintes funções:

  • Agente Censitário Administrativo: 1.110 vagas
  • Agente Censitário de Informática: 1.089 vagas
  • Agente Operacional Regional: 948 vagas
  • Agente Censitário Regional: 948 vagas
  • Agente Censitário Supervisor: 4.143 vagas
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