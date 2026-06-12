Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026 recebe inscrições até 19 de junho

Empreendedoras paraenses têm até a próxima sexta-feira (19) para se inscrever no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026. A iniciativa reconhece mulheres que se destacam na liderança de pequenos negócios e geram impacto econômico e social em suas comunidades.

Podem participar mulheres maiores de 18 anos, cis ou trans, proprietárias de microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), microempreendedoras individuais (MEI), produtoras rurais e artesãs. As inscrições são gratuitas e o empreendimento deve estar formalizado desde antes de 1º de janeiro de 2025.

A premiação contempla cinco categorias: Microempreendedora Individual (MEI), Pequenos Negócios, Produtora Rural e Artesanato, Ciência e Tecnologia e Negócios Internacionais. Cada candidata pode concorrer em apenas uma categoria, conforme o perfil do negócio.

VEJA MAIS

Premiação pode chegar a R$ 50 mil

O processo seletivo ocorre em três etapas: estadual, regional e nacional. Na fase estadual, uma comissão avaliadora seleciona as melhores histórias de cada categoria. As vencedoras seguem para a etapa regional e, posteriormente, para a disputa nacional.

As finalistas nacionais concorrem a premiações em dinheiro que podem chegar a R$ 50 mil, além de benefícios como participação gratuita no programa Empretec, mentorias online e missões técnicas.

No Pará, o prêmio já destacou trajetórias de sucesso. Em 2024, a empreendedora Noanny Maia conquistou o primeiro lugar nacional na categoria Pequenos Negócios, após vencer a etapa estadual. O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios.

Faça sua inscrição

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia