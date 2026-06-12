Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026 recebe inscrições até 19 de junho

Iniciativa reconhece mulheres empreendedoras que geram impacto econômico e social em suas comunidades

Thaline Silva*
fonte

Finalistas nacionais concorrem a premiações em dinheiro que podem chegar a R$ 50 mil (Divulgação/Sebrae/ Carlos Borges)

Empreendedoras paraenses têm até a próxima sexta-feira (19) para se inscrever no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026. A iniciativa reconhece mulheres que se destacam na liderança de pequenos negócios e geram impacto econômico e social em suas comunidades.

Podem participar mulheres maiores de 18 anos, cis ou trans, proprietárias de microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), microempreendedoras individuais (MEI), produtoras rurais e artesãs. As inscrições são gratuitas e o empreendimento deve estar formalizado desde antes de 1º de janeiro de 2025.

A premiação contempla cinco categorias: Microempreendedora Individual (MEI), Pequenos Negócios, Produtora Rural e Artesanato, Ciência e Tecnologia e Negócios Internacionais. Cada candidata pode concorrer em apenas uma categoria, conforme o perfil do negócio.

VEJA MAIS 

image Sebrae Pará faz mais de 82 mil atendimentos a microempreendedores na Semana do MEI
Edição da Semana do MEI 2026 superou a previsão inicial e foi realizada em todas as regiões do Pará

image Começa a Semana do MEI 2026 no Pará; evento foca em orientações sobre crédito e inovação
Evento gratuito no Sebrae oferece capacitação para pequenos empresários paraenses, de hoje até sexta (29)

Premiação pode chegar a R$ 50 mil

O processo seletivo ocorre em três etapas: estadual, regional e nacional. Na fase estadual, uma comissão avaliadora seleciona as melhores histórias de cada categoria. As vencedoras seguem para a etapa regional e, posteriormente, para a disputa nacional.

As finalistas nacionais concorrem a premiações em dinheiro que podem chegar a R$ 50 mil, além de benefícios como participação gratuita no programa Empretec, mentorias online e missões técnicas.

No Pará, o prêmio já destacou trajetórias de sucesso. Em 2024, a empreendedora Noanny Maia conquistou o primeiro lugar nacional na categoria Pequenos Negócios, após vencer a etapa estadual. O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios.

Faça sua inscrição 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

sebrae-pa

empreendedorismo

mulheres

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

IPCA

Inflação de maio sobe 0,63% em Belém e fica acima da média nacional

A taxa da capital paraense foi puxada pelo grupo habitação, que registrou avanço de 1,81% no período

12.06.26 12h01

Empreendedorismo

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026 recebe inscrições até 19 de junho

Iniciativa reconhece mulheres empreendedoras que geram impacto econômico e social em suas comunidades

12.06.26 11h58

oportunidades

IBGE abre 412 vagas temporárias no Pará com salários de até R$ 4 mil e benefícios

Processo seletivo simplificado busca preencher vagas em cinco funções

12.06.26 11h39

administração

Durigan 'flexibilizou o bolso' e 'não tem dificuldade de liberar um dinheirinho', diz Lula

Lula também reclamou que a "elite administrativa" em Brasília "não sabe como vive o povo pobre"

11.06.26 18h03

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

OURO NEGRO DA AMAZÔNIA

Caroço do açaí vira aposta da indústria no Pará para reduzir emissão de carbono

Biomassa amazônica começa a substituir combustíveis fósseis em caldeiras industriais e pode acelerar metas de descarbonização até 2030

07.06.26 7h30

Turismo e Economia Sustentavél

Belém recebe Pavilhão dos Municípios no Hangar, de 11 a 14 de junho

Evento do Governo do Pará destaca o turismo e as oportunidades de negócios de todas as regiões paraenses

08.06.26 19h51

IMPACTOS DA GUERRA

Guerra no Irã encarece em 35% materiais de construção em Belém e reduz ritmo de compras no setor

Alta chega a 35% em itens derivados do petróleo, como tubos de PVC; empresários apontam impacto do frete e da crise internacional nos custos

09.06.26 9h30

EMPREGO

Veja as 10 cidades do Pará que mais geraram emprego em 2026

Belém lidera ranking estadual de criação de vagas formais, enquanto Santana do Araguaia registra a maior expansão proporcional do mercado de trabalho

05.06.26 13h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda