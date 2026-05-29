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Economia

Sebrae Pará faz mais de 82 mil atendimentos a microempreendedores na Semana do MEI

Edição da Semana do MEI 2026 superou a previsão inicial e foi realizada em todas as regiões do Pará

O Liberal
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Semana do MEI 2026, do Sebrae Pará, registrou crescimento de 183% em atendimentos entre a atual edição e a de 2025 (Foto: Carlos Borges)

A Semana do MEI 2026 do Sebrae Pará superou a previsão de atendimentos, em evento realizado em Belém e todas regiões do estado, com foco em soluções e orientação para microempreendedores individuais. A 17ª edição,que iniciou na segunda-feira (25) até a manhã desta sexta-feira (29), registrou mais de 82 mil atendimentos, superando a meta inicial de 45 mil atendimentos, um crescimento de 183%. 

A edição alcançou R$ 190 mil em negócios nas feiras realizadas nos municípios de Abaetetuba, Altamira, Belém, Castanhal, Parauapebas e Trairão. A iniciativa contou com programação gratuita, presencial e on-line. Ao longo dos cinco dias, foram feitas cerca de 500 capacitações e 10 mil pessoas foram capacitadas no Pará.

“Nossa meta era chegar a 45 mil atendimentos e já ultrapassamos 82 mil em todo o Pará, com possibilidade de alcançar 100 mil atendimentos, algo histórico para o Sebrae. Pela primeira vez conseguimos estar presentes em 100% dos municípios do estado, levando capacitação, orientação, crédito e inovação para quem quer empreender ou fortalecer o próprio negócio. Também tivemos mais de 10 mil pessoas capacitadas e um grande interesse por temas como inteligência artificial, regularização e acesso ao Contrata+Brasil, mostrando que os pequenos empreendedores estão cada vez mais preparados para crescer e acessar novos mercados”, destacou o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

Conforme o Sebrae, a Agência Metropolitana do órgão, em Belém, liderou o número de atendimentos presenciais e digitais no Pará. Foram 24.905 registros. Em seguida aparecem as regiões de Castanhal, com 7.476 atendimentos; região de Marabá, com 6.784; região de Santarém, com 6.658; e de Parauapebas, com 6.185.

Os três temas mais procurados pelos empreendedores foram legislação, empreendedorismo, mercado e vendas. Em Belém, a programação foi distribuída em seis ambientes temáticos: Bora Começar; Comecei, e agora?; Resolve MEI; Feira de Negócios; Cozinha MEI; e Bora Reciclar.

Conforme o Sebrae, o Pará tem 238.615 microempreendedores individuais ativos, registrados na Receita Federal. A maior atua no segmento de serviços, seguido pelo comércio, indústria, construção e agropecuária. Entre os setores com maior participação estão moda e confecção, logística e transporte e serviços de alimentação.

A empreendedora Alice Menezes trabalha com artes visuais e participou da Semana do MEI nesta sexta-feira (29), na sede do Sebrae, em Belém. "Acredito que esse evento abriu muito a minha mente assim para muitas questões que eu deixava passar. Por exemplo, a questão da presença digital no TikTok, que era uma coisa que eu não tinha, a questão também do posicionamento pessoal, o planejamento pro público que eu quero atingir", contou ela, que também passou pelo atendimento para regularizar o cadastro do MEI.

A Feira de Negócios, em Belém, este ano, contou com 37 estandes voltados à economia criativa, com microempreendedores atendidos pelo Sebrae/PA nos segmentos de moda autoral, artesanato, biojoias, alimentos e bebidas.

O empreendedor Fabrício Silva, da marca Bruna Simão Bakery, aprovou as ações do Sebrae. “Não temos como comparar com outros eventos porque essa é a nossa primeira Semana do MEI. Estamos começando agora com o Sebrae/PA e chegamos a faturar um salário mínimo por dia em vendas aqui”, contou. Durante o evento, ele comercializou cookies e biscoitos artesanais.

Quem frequentou o ambiente 'Bora Começar' teve a oportunidade de capacitações em finanças, negócios do futuro e ainda do serviço de regularização do MEI. Também houve orientação sobre crédito, modelo de negócios e soluções para empreender. O espaço contou com a parceria de instituições financeiras como Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banpará, Sicredi e Cresol.

O espaço 'Comecei, e agora?' reuniu diferentes iniciativas, como a Arena Digital, com palestras, mentorias e entregas práticas, incluindo estúdio fotográfico, live commerce e podcast; o espaço “Como é que faz”, com orientações sobre inteligência artificial, análise de bio no Instagram, WhatsApp Business e Google Meu Negócio; o Bora Inovar, com oficinas de sustentabilidade; além do Decola MEI, Contrata+Brasil e Oportunidades Sebrae, voltados para compras públicas, licitações e prestação de serviços.

O ambiente Resolve MEI, um dos mais procurados pelo público, foi dedicado ao atendimento e regularização, reunindo cerca de 50 atendentes em um único espaço, entre equipes do Sebrae e representantes de 14 instituições parceiras.

A programação também ofertou a dinâmica do Passaporte, criada para incentivar a circulação pelos ambientes do evento. A iniciativa funcionou como um jogo, permitindo aos participantes acumular até 600 pontos por dia para desbloquear brindes e premiações no espaço Bora Resgatar.

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