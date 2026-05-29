Motoristas formam fila por gasolina a R$ 2,99 no Feirão do Imposto em Belém

Motoristas começaram a formar filas ainda nesta sexta-feira (29) para garantir abastecimento com gasolina a R$ 2,99 durante o Feirão do Imposto 2026, em Belém. Dezenas de carros guardaram vagas nas proximidades do Posto Dallas, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, onde a ação será realizada neste sábado (30).

A movimentação intensa começou horas antes da distribuição das senhas, prevista para iniciar às 8h. Muitos consumidores decidiram chegar antecipadamente ao local para tentar garantir uma das vagas disponíveis para abastecimento com valor reduzido.

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Ao todo, serão disponibilizados 3.750 litros de gasolina comum para os 150 primeiros consumidores que receberem senha. Cada veículo poderá abastecer até 25 litros.

Feirão do Imposto quer mostrar impacto dos tributos

A ação integra o Dia D do Feirão do Imposto 2026, campanha promovida nacionalmente pela Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje) e realizada no Pará pelo Conselho de Jovens Empresários (Conjove).

A proposta é conscientizar a população sobre o impacto da carga tributária no preço final de produtos e serviços consumidos diariamente.

Segundo os organizadores, o pagamento da gasolina poderá ser feito apenas em dinheiro, Pix ou cartão de débito.

Carros lotam posto antes de ação com gasolina barata em Belém. (Adriano Nascimento/O Liberal)

Botijões de gás também terão preço reduzido

Além da gasolina sem tributos, também serão vendidos 50 botijões de gás de cozinha de 13 quilos ao valor de R$ 69,99.

As senhas para a compra do gás começam a ser distribuídas às 9h deste sábado (30). A oferta será limitada aos 50 primeiros consumidores que conseguirem retirar a senha.

Confira a fila de carros que se formou:

FEIRÃO DO IMPOSTO 2026 Adriano Nascimento/O Liberal Adriano Nascimento/O Liberal Adriano Nascimento/O Liberal Adriano Nascimento/O Liberal Adriano Nascimento/O Liberal Adriano Nascimento/O Liberal Adriano Nascimento/O Liberal