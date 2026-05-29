Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Motoristas formam fila por gasolina a R$ 2,99 no Feirão do Imposto em Belém

Dezenas de carros formaram fila ainda nesta sexta-feira (29) para ação que ocorre no sábado (30)

Hannah Franco
fonte

Carros lotam posto antes de ação com gasolina barata em Belém. (Adriano Nascimento/O Liberal)

Motoristas começaram a formar filas ainda nesta sexta-feira (29) para garantir abastecimento com gasolina a R$ 2,99 durante o Feirão do Imposto 2026, em Belém. Dezenas de carros guardaram vagas nas proximidades do Posto Dallas, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, onde a ação será realizada neste sábado (30).

A movimentação intensa começou horas antes da distribuição das senhas, prevista para iniciar às 8h. Muitos consumidores decidiram chegar antecipadamente ao local para tentar garantir uma das vagas disponíveis para abastecimento com valor reduzido.

VEJA MAIS

image Etanol lidera queda em maio com recuo de 5,6%, mostra pesquisa; diesel cai 3,3% e gasolina, 1%
A retração foi disseminada entre os combustíveis e interrompeu a trajetória de alta observada em abril

image Preço da gasolina chega a R$ 7,42 em Altamira; veja o ranking dos municípios paraenses
Levantamento detalha os valores do combustível comercializado no Pará e o impacto do novo reajuste nas distribuidoras

Ao todo, serão disponibilizados 3.750 litros de gasolina comum para os 150 primeiros consumidores que receberem senha. Cada veículo poderá abastecer até 25 litros.

Feirão do Imposto quer mostrar impacto dos tributos

A ação integra o Dia D do Feirão do Imposto 2026, campanha promovida nacionalmente pela Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje) e realizada no Pará pelo Conselho de Jovens Empresários (Conjove).

A proposta é conscientizar a população sobre o impacto da carga tributária no preço final de produtos e serviços consumidos diariamente.

Segundo os organizadores, o pagamento da gasolina poderá ser feito apenas em dinheiro, Pix ou cartão de débito.

image Carros lotam posto antes de ação com gasolina barata em Belém. (Adriano Nascimento/O Liberal)

Botijões de gás também terão preço reduzido

Além da gasolina sem tributos, também serão vendidos 50 botijões de gás de cozinha de 13 quilos ao valor de R$ 69,99.

As senhas para a compra do gás começam a ser distribuídas às 9h deste sábado (30). A oferta será limitada aos 50 primeiros consumidores que conseguirem retirar a senha.

Confira a fila de carros que se formou:

FEIRÃO DO IMPOSTO 2026

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

feirão do imposto

gasolina

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

De mãe para filha

De erveiras a cozinheiras: mães e filhas fortalecem tradições em negócios no Ver-o-Peso

Laços familiares transformam ensinamentos do dia a dia em parceria de trabalho e fonte de renda em Belém

10.05.26 8h00

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Prefeitura de Belém não dá resposta para moradores, após quase um mês do transbordo do igarapé

09.05.26 17h39

Festivais de tortas

Tendência nas redes sociais, festivais de tortas conquistam público em Belém

Eventos reúnem variedade de sabores, atraem filas e ampliam experiências gastronômicas na capital

03.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

PREJUÍZOS

Erosão avança sobre praias de Mosqueiro e moradores denunciam abandono da orla

Comerciantes relatam prejuízos econômicos, fechamento de restaurantes e risco para quem circula pela orla da ilha

24.05.26 8h00

PROTESTO

Protesto de moradores provoca congestionamento na BR-316, em Marituba

Os manifestantes queimaram pneus e bloquearam os dois sentidos da via

26.05.26 9h28

BELÉM

Ação solidária do Emaús arrecada equipamentos eletrônicos em Belém no próximo sábado (30/5)

A campanha busca mobilizar moradores, escolas, instituições e empresas para a doação de computadores, notebooks, monitores, teclados, mouses, impressoras e outros equipamentos eletrônicos que estejam sem uso

25.05.26 14h59

POLÊMICA

Rede de fast-food é multada em R$ 30 mil após concretar calçada histórica na avenida Nazaré

Estabelecimento retirou pedras raras de lioz de trecho protegido do patrimônio histórico

26.05.26 21h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda