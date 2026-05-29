Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Etanol lidera queda em maio com recuo de 5,6%, mostra pesquisa; diesel cai 3,3% e gasolina, 1%

A retração foi disseminada entre os combustíveis e interrompeu a trajetória de alta observada em abril

Estadão Conteúdo

O etanol hidratado teve a maior queda entre os combustíveis monitorados em maio pela Veloe/Fipe, em um movimento de acomodação após elevações expressivas registradas entre março e abril. Levantamento do Monitor de Preços de Combustíveis da Veloe, com apoio técnico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), mostra recuo de 5,6% no mês no preço do etanol, para média nacional de R$ 4,488 por litro.

A retração foi disseminada entre os combustíveis e interrompeu a trajetória de alta observada em abril. Além do etanol, o diesel comum e o diesel S-10 caíram 3,3% no período. As gasolinas comum e aditivada recuaram 1%, enquanto o GNV foi o único a subir: 0,3%.

Entre os Estados, o Distrito Federal registrou a maior queda do etanol hidratado em maio (-10,0%), com preço médio de R$ 4,528 por litro. Na sequência aparecem São Paulo (-7,2%; R$ 4,200), Minas Gerais (-6,0%; R$ 4,522), Paraná (-5,1%; R$ 4,534) e Mato Grosso (-4,9%; R$ 4,418).

Na média nacional, os preços de maio ficaram em R$ 7,218 por litro para o diesel S-10, R$ 7,135 para o diesel comum, R$ 6,889 para a gasolina aditivada, R$ 6,752 para a gasolina comum, R$ 4,574 para o GNV e R$ 4,488 para o etanol hidratado.

Apesar do alívio nos preços em maio, os combustíveis fósseis seguem acumulando aumentos relevantes em 2026 e em 12 meses, em um ambiente de volatilidade do petróleo, incertezas ligadas ao conflito no Oriente Médio e dinâmica de repasse aos postos.

De janeiro a maio, o diesel S-10 lidera a alta (+16,8%), seguido do diesel comum (+16,6%), gasolina comum (+7,5%), gasolina aditivada (+7,2%) e etanol (+0,3%); o GNV é o único em queda (-1,6%). Em 12 meses, o diesel S-10 sobe 16,1% e o diesel comum, 15,7%, enquanto a gasolina comum avança 6,1%, a aditivada 5,9% e o etanol 2,6%; o GNV recua 4,9%.

A Fipe associa a queda mais intensa do etanol à entrada mais forte da safra no Centro-Sul, o que elevou a oferta e ampliou a competitividade do biocombustível frente à gasolina em parte dos mercados regionais.

"Maio trouxe um movimento importante de acomodação dos preços, especialmente no etanol, impulsionado pelo avanço da safra e pela ampliação da oferta. Ainda assim, diesel e gasolina permanecem em patamares elevados no acumulado do ano, mostrando que os efeitos das pressões internacionais sobre energia continuam presentes no mercado brasileiro", disse em nota o CEO da Veloe, André Turquetto.

Na leitura semanal, o etanol renovou a mínima do ano na semana de 23 de maio, ao atingir R$ 4,40 por litro, após uma sequência de recuos iniciada na segunda quinzena de abril. Diesel S-10 e gasolina comum também mostraram acomodação gradual ao longo de maio, mas seguem acima do nível observado no começo do ano.

O monitor também aponta melhora do poder de compra no primeiro trimestre de 2026. Pelos cálculos da Fipe com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE), abastecer um tanque de 55 litros com gasolina comum consumiu 5,5% da renda domiciliar das famílias brasileiras, melhor marca para o período desde o início da série histórica, em 2017. O indicador, porém, revela diferenças regionais: o peso do abastecimento segue maior no Norte (8,5%) e no Nordeste (7,5%).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COMBUSTÍVEIS

PREÇO

PESQUISA

FIPE

VELOE
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

LibTalks Amazônia em Porto Velho destaca a hora da virada de chave de startups

Epísódio em Rondônia aborda os desafios dos processos de inovação para transformar ideias em negócios bem-sucedidos e sustentáveis

29.05.26 21h09

Inovação na Amazônia

LibTalks Amazônia começa em Porto Velho com a força do empreendedorismo feminino

Iniciativa tem transmissão ao vivo pelo youtube e portal OLiberal.com direto da Faculdade Católica de Rondônia

29.05.26 20h25

AÇÃO

Motoristas formam fila por gasolina a R$ 2,99 no Feirão do Imposto em Belém

Dezenas de carros formaram fila ainda nesta sexta-feira (29) para ação que ocorre no sábado (30)

29.05.26 20h22

Semana do MEI 2026

Sebrae Pará faz mais de 82 mil atendimentos a microempreendedores na Semana do MEI

Edição da Semana do MEI 2026 superou a previsão inicial e foi realizada em todas as regiões do Pará

29.05.26 19h12

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

RANKING

Belém está entre as piores capitais para viver no Brasil e fica atrás de Manaus, Palmas e Boa Vista

Capital paraense aparece entre os últimos lugares no Índice de Progresso Social (IPS) 2026; Porto Velho tem o pior desempenho do país, enquanto Manaus lidera na região Norte

20.05.26 11h02

ECONOMIA

Voos para Salinas em julho 2026 superam preço de viagens ao Nordeste

Para quem deseja escapar ir ao município de Salinópolis, os voos comerciais aparecem como alternativa rápida quando comparada à viagem de ônibus

22.05.26 12h23

ECONOMIA

FGTS libera novo saque de R$ 8,4 bilhões; saiba quem pode receber

Os valores podem ser utilizados pelos beneficiários, inclusive, para renegociação de dívidas por meio do programa Desenrola 2.0

26.05.26 8h39

trabalho

Comissão da Câmara aprova PEC do fim da 6x1 que reduz jornada para 40 horas

A votação em plenário tem previsão ainda para esta quarta-feira

27.05.26 16h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda