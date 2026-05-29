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Economia

No STF, Fachin pauta julgamento da 'uberização'; veja quando será

Decisão é aguardada com grande expectativa por aplicativos de transporte e entrega, bem como pelos trabalhadores

Estadão Conteúdo
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Ação relatada por Fachin atinge somente as relações de trabalho intermediadas por aplicativos (Foto: Rovena Rosa | Agência Brasil)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, marcou para o dia 24 de junho o julgamento que discute o vínculo empregatício de trabalhadores de aplicativos - tema conhecido como "uberização". Ele é relator do caso.

Fachin já havia pautado a discussão em uma das suas primeiras iniciativas ao assumir a presidência, em setembro do ano passado. Mas o julgamento acabou adiado para que o Congresso avançasse na regulamentação. Como o PL dos Aplicativos ainda não foi votado, diante da falta de consenso entre os setores envolvidos, Fachin decidiu retomar a análise.

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A decisão é aguardada com grande expectativa por aplicativos de transporte e entrega, bem como pelos trabalhadores. A fixação de um entendimento pelo Supremo deve pacificar um cenário marcado por decisões divergentes entre a Justiça do Trabalho e a Corte.

Nos últimos anos, o Supremo tem recebido uma série de reclamações contra decisões trabalhistas que reconheceram vínculo de emprego em contratações via pessoa jurídica (PJ).

Em decisões monocráticas, a maioria dos ministros tem derrubado essas sentenças, sob o argumento de que elas contrariam a jurisprudência do tribunal que reconhece a terceirização da atividade-fim das empresas.

Diante desse histórico, a avaliação predominante no meio jurídico e entre integrantes da própria Corte é de que deve prevalecer uma posição mais favorável às empresas. Até agora, Fachin e o ministro Flávio Dino são os únicos que já indicaram entendimento mais alinhado ao reconhecimento do vínculo empregatício.

A ação relatada por Fachin atinge somente as relações de trabalho intermediadas por aplicativos.

O caso da "pejotização", que vai definir parâmetros para a contratação por meio de pessoa jurídica (PJ), é relatado pelo ministro Gilmar Mendes. A ação ainda não foi liberada para julgamento, mas o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que o processo está quase pronto para análise pelo plenário.

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Palavras-chave

UBERIZAÇÃO/STF/JULGAMENTO/FACHIN/DATA
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