Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

LibTalks Amazônia começa em Porto Velho com a força do empreendedorismo feminino

Iniciativa tem transmissão ao vivo pelo youtube e portal OLiberal.com direto da Faculdade Católica de Rondônia

Valéria Nascimento
fonte

LibTalks Amazônia ao vivo em Porto Velho, em Rondônia, na noite desta sexta-feira (29). Confira a transimissão ao vivo no portal OLiberal.com (Foto: Brena Gama)

O Grupo Liberal promove direto de Porto Velho, em Rondônia, o quinto episódio do LibTalks Amazônia. A iniciativa multiplataforma debate, nesta noite de sexta-feira (29), o empreendedorismo com foco na bioeconomia na região Norte. O evento começou por volta das 19h (horário local) e tem transmissão ao vivo pelo youtube e portal OLiberal., direto direto edo auditório do Hub.RO, da Faculdade Católica de Rondônia.

A edição desta noite na capital de Rondônia tem a mediação da jornalista, criadora de conteúdo digital e mentora de comunicação, Emili Sousa. O patrocínio oficial é do Sicredi com o apoio estratégico do governo estadual de Rondônia, da Faculdade Católica e do Hub.RO.

Emili conversa, nesta noite de sexta, com lideranças femininas locais, a exemplo de Tânia Borges, advogada, CEO e Cofundadora da Ping, uma plataforma SaaS de Gestão Documental Inteligente, que impulsiona a transformação digital de organizações públicas e privadas. Também, participam Elisângela Gavino, especialista em inovação, comunidades de startups e fundadora da AgroScan, e Yara Bressan, bióloga e cofundadora da Amazônia Vida Verde, que transforma bioativos amazônicos em produtos naturais, valorizando a biodiversidade e a inovação regional.

Logo na abertura, a jornalista Emili Sousa saudou as convidadas especiais e destacou que a liderança feminina avança no ecossistema de inovação. Ela abriu o programa, pedindo inclusive para que cada uma das convidadas falasse de seus primeiros sonhos e dos movimentos iniciais que as levaram até à cena atual do empreendedorismo.

Sobre a atuação da sua startup, Tânia Borges destacou que a solução desenvolvida pela Ping. substitui processos manuais e baseados em papel por fluxos digitais seguros, auditáveis e eficientes, gerando agilidade operacional, conformidade e impacto econômico sustentável.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

libtalks amazônia

porto velho em rondônia
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

LibTalks Amazônia em Porto Velho destaca a hora da virada de chave de startups

Epísódio em Rondônia aborda os desafios dos processos de inovação para transformar ideias em negócios bem-sucedidos e sustentáveis

29.05.26 21h09

Inovação na Amazônia

LibTalks Amazônia começa em Porto Velho com a força do empreendedorismo feminino

Iniciativa tem transmissão ao vivo pelo youtube e portal OLiberal.com direto da Faculdade Católica de Rondônia

29.05.26 20h25

AÇÃO

Motoristas formam fila por gasolina a R$ 2,99 no Feirão do Imposto em Belém

Dezenas de carros formaram fila ainda nesta sexta-feira (29) para ação que ocorre no sábado (30)

29.05.26 20h22

Semana do MEI 2026

Sebrae Pará faz mais de 82 mil atendimentos a microempreendedores na Semana do MEI

Edição da Semana do MEI 2026 superou a previsão inicial e foi realizada em todas as regiões do Pará

29.05.26 19h12

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

RANKING

Belém está entre as piores capitais para viver no Brasil e fica atrás de Manaus, Palmas e Boa Vista

Capital paraense aparece entre os últimos lugares no Índice de Progresso Social (IPS) 2026; Porto Velho tem o pior desempenho do país, enquanto Manaus lidera na região Norte

20.05.26 11h02

ECONOMIA

Voos para Salinas em julho 2026 superam preço de viagens ao Nordeste

Para quem deseja escapar ir ao município de Salinópolis, os voos comerciais aparecem como alternativa rápida quando comparada à viagem de ônibus

22.05.26 12h23

ECONOMIA

FGTS libera novo saque de R$ 8,4 bilhões; saiba quem pode receber

Os valores podem ser utilizados pelos beneficiários, inclusive, para renegociação de dívidas por meio do programa Desenrola 2.0

26.05.26 8h39

trabalho

Comissão da Câmara aprova PEC do fim da 6x1 que reduz jornada para 40 horas

A votação em plenário tem previsão ainda para esta quarta-feira

27.05.26 16h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda