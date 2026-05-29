LibTalks Amazônia começa em Porto Velho com a força do empreendedorismo feminino

O Grupo Liberal promove direto de Porto Velho, em Rondônia, o quinto episódio do LibTalks Amazônia. A iniciativa multiplataforma debate, nesta noite de sexta-feira (29), o empreendedorismo com foco na bioeconomia na região Norte. O evento começou por volta das 19h (horário local) e tem transmissão ao vivo pelo youtube e portal OLiberal., direto direto edo auditório do Hub.RO, da Faculdade Católica de Rondônia.

A edição desta noite na capital de Rondônia tem a mediação da jornalista, criadora de conteúdo digital e mentora de comunicação, Emili Sousa. O patrocínio oficial é do Sicredi com o apoio estratégico do governo estadual de Rondônia, da Faculdade Católica e do Hub.RO.

Emili conversa, nesta noite de sexta, com lideranças femininas locais, a exemplo de Tânia Borges, advogada, CEO e Cofundadora da Ping, uma plataforma SaaS de Gestão Documental Inteligente, que impulsiona a transformação digital de organizações públicas e privadas. Também, participam Elisângela Gavino, especialista em inovação, comunidades de startups e fundadora da AgroScan, e Yara Bressan, bióloga e cofundadora da Amazônia Vida Verde, que transforma bioativos amazônicos em produtos naturais, valorizando a biodiversidade e a inovação regional.

Logo na abertura, a jornalista Emili Sousa saudou as convidadas especiais e destacou que a liderança feminina avança no ecossistema de inovação. Ela abriu o programa, pedindo inclusive para que cada uma das convidadas falasse de seus primeiros sonhos e dos movimentos iniciais que as levaram até à cena atual do empreendedorismo.

Sobre a atuação da sua startup, Tânia Borges destacou que a solução desenvolvida pela Ping. substitui processos manuais e baseados em papel por fluxos digitais seguros, auditáveis e eficientes, gerando agilidade operacional, conformidade e impacto econômico sustentável.