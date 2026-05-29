LibTalks Amazônia em Porto Velho destaca a hora da virada de chave de startups

Uma conversa inspiradora e com lições didáticas para os empreendedores não desistirem frente aos obstáculos que não são poucos. A mediadora do episódio desta noite, em Porto Velho (RO), Emilli Sousa, provocou as convidadas a falarem de seus principais desafios, e cada uma sintetizou sua trajetória com problemas e soluções e, principalmente, como seguem consolidando conquistas.



A advogada Tânia Borges, CEO e Cofundadora da Ping, afirmou que no início ela nem sabia o que era uma startup. "Uma das características é ser um negócio escalável, e isso a gente descobriu com o apoio do Sebrae, e da comunidade de inovação, que conhecemos", afirmou, se referindo à rede interconectada de indivíduos, organizações, recursos e instituições que colaboram para apoiar o surgimento, desenvolvimento e crescimento de empresas inovadoras e de base tecnológica.

Tânia contou que a empresa dela conquistou o primeiro capital empreendedor em uma rodada de negócios, em que participou de uma iniciativa de aceleração de startups em São Paulo, a partir do Sebrae. "O Sebrae nos levou para São Paulo para essa primeira rodada de investimentos. E nesse momento a gente entendeu que poderíamos jogar o jogo de gente grande. Não vamos desistir", disse ela.

Para a bióloga, Yara Bressan, a união faz a força. Ela falou sobre a importância das cidades criarem e fomentarem o movimento da inovação, porque essas comunidades, os chamados ecossistemas, ajudam os empreendedores a crescerem de forma coletiva.

Especialista em inovação, Elisângela Gavino contou um pouco sobre a importância de acreditar na transformação e no desenvolvimento das ideias. Ela contou da conquista de prêmios nacionais, nos anos de 2020 e 2021, em São Paulo. Ela citou startups rondonienses que já vendem para outros estados e estão ganhando o mundo com tecnologias desenvolvidas cem por cento em Porto Velho.

Elis também incentivou a participação presencial em eventos do segmento de startups. Foi justamente por meio de um desses eventos que ela conheceu o Tambaqui Valley, comunidade de inovação e startups de Rondônia. Hoje, ela integra essa rede e segue atuando para fortalecer conexões, oportunidades e o crescimento do empreendedorismo inovador na Amazônia.