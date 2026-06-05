Veja as 10 cidades do Pará que mais geraram emprego em 2026

O Pará acumulou saldo positivo de 9.531 empregos formais em 2026, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Até o momento, foram registradas 173.352 admissões e 163.821 desligamentos no estado. Entre os municípios paraenses, Belém lidera a geração de vagas, seguida por Parauapebas e Marabá.

Belém concentra maior número de vagas

A capital paraense aparece na primeira colocação do ranking estadual de geração de empregos formais em 2026. Belém registrou saldo positivo de 2.858 postos de trabalho, resultado da diferença entre admissões e desligamentos, com variação relativa de 0,94%.

Na sequência aparece Parauapebas, com saldo de 2.359 vagas e crescimento relativo de 3,17%. Marabá ocupa a terceira posição, com 1.279 novos postos de trabalho e variação de 2,19%.

Interior mantém ritmo de crescimento

O levantamento mostra que municípios do interior tiveram desempenho expressivo na geração de empregos. Santarém aparece em quarto lugar, com saldo de 1.010 vagas e crescimento de 2,38%.

Em seguida estão Itaituba, com 750 empregos gerados e variação de 4,70%, e Santana do Araguaia, que criou 746 vagas e registrou a maior expansão proporcional entre os dez municípios analisados, com crescimento de 14,39%.

Canaã dos Carajás (310), Ananindeua (302), Tucumã (300) e Redenção (297) completam a lista das dez cidades paraenses com melhor desempenho na geração de empregos formais neste ano.

Santana do Araguaia teve maior crescimento proporcional

Embora tenha ficado na sexta posição em número absoluto de vagas criadas, Santana do Araguaia apresentou a maior variação relativa do estado entre os dez municípios líderes, com crescimento de 14,39% no estoque de empregos formais.

Por outro lado, Ananindeua registrou a menor variação positiva do ranking, com alta de 0,42%, apesar de ter encerrado o período com saldo positivo de 302 postos de trabalho.

Ranking das 10 cidades que mais geraram empregos em 2026

Posição | Cidade | Saldo de empregos | Variação relativa

1º Belém 2.858 0,94%

2º Parauapebas 2.359 3,17%

3º Marabá 1.279 2,19%

4º Santarém 1.010 2,38%

5º Itaituba 750 4,70%

6º Santana do Araguaia 746 14,39%

7º Canaã dos Carajás 310 0,95%

8º Ananindeua 302 0,42%

9º Tucumã 300 5,53%

10º Redenção 297 1,94%

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego