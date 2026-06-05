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Economia

Trump critica reação dos mercados financeiros ao payroll: 'crescimento não significa inflação'

O principal relatório sobre mercado de trabalho americano mostrou criação de empregos acima do teto das expectativas de economistas consultados pelo Projeções Broadcast e já leva a aumento nas perspectivas de aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed)

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump. (Foto: ANDREW HARNIK / ASSOCIATED PRESS / AE / Arquivo)

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou a reação dos mercados financeiros ao payroll de maio, em publicação nesta sexta-feira, 5, na Truth Social.

"Com um relatório de empregos ótimo, como o que acabou de ser anunciado, as ações deveriam ir para cima, não para baixo. É assim que foi pelos últimos 200 anos. Crescimento não significa inflação! De que outra forma pode um país obter SUCESSO???", escreveu o republicano.

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O principal relatório sobre mercado de trabalho americano mostrou criação de empregos acima do teto das expectativas de economistas consultados pelo Projeções Broadcast e já leva a aumento nas perspectivas de aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed).

Temores de uma postura mais rígida do BC americano tendem a apoiar o dólar e os juros dos Treasuries em detrimento de ativos de risco. Em reação aos dados, as bolsas de Nova York aceleraram queda nesta manhã, assim como commodities metálicas e o petróleo.

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