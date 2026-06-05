Hotéis de Belém registram alta de 30% na procura com Dia dos Namorados, Copa e festas juninas

O mês de junho é um dos momentos mais aguardados do ano por trazer celebrações e festas. As datas mais populares são o Dia dos Namorados e as festas juninas. Em 2026, existe um fator extra: a Copa do Mundo. Esses eventos não animam apenas consumidores, mas também o mercado. As expectativas de venda aumentam à medida que a procura também se intensifica. Para aproveitar esse aquecimento no consumo, hotéis de Belém têm traçado estratégias e aberto as portas para consumidores, como uma forma de ampliar as ocupações.

A rede hoteleira também projeta um mês de maior movimentação. Em um hotel localizado no bairro do Coqueiro, na Região Metropolitana de Belém, a procura por hospedagem já apresenta crescimento em relação ao ano passado. "As expectativas são extremamente positivas. Já observamos um crescimento expressivo na procura por hospedagem em comparação ao mesmo período de 2025. Atualmente registramos um aumento médio de aproximadamente 30% na demanda", afirma o gerente-geral do empreendimento, Samarion Ribeiro.

Pós-COP 30 traz desafios para a ocupação hoteleira e hotéis apostam em estratégias para atrair público (O Liberal/ Carmem Helena) Pós-COP 30 traz desafios para a ocupação hoteleira e hotéis apostam em estratégias para atrair público (O Liberal/ Carmem Helena)

De acordo com ele, o avanço econômico da região e os investimentos ligados à COP 30 têm contribuído para fortalecer o turismo. "O Dia dos Namorados tem apresentado uma procura crescente pelos nossos pacotes especiais para casais, enquanto as festas juninas fortalecem ainda mais a busca por experiências de lazer, gastronomia e entretenimento", completa.

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Estratégias para atrair hóspedes

Para atrair clientes, o hotel do Coqueiro preparou tarifas promocionais e pacotes voltados a diferentes perfis de público. A programação inclui atrações musicais, opções gastronômicas e a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo.

No Dia dos Namorados, a expectativa é receber principalmente casais em busca de momentos de lazer e celebração. Já durante as festas juninas, o público tende a ser mais diversificado, reunindo famílias, grupos de amigos e visitantes interessados nas programações típicas da época.

"As festas juninas são uma excelente oportunidade para fortalecer o turismo e ampliar a ocupação hoteleira", avalia o gerente, destacando que a combinação de hospedagem, gastronomia e entretenimento tem contribuído para atrair diferentes públicos ao empreendimento.

Copa do Mundo e romantismo na programação

Além das celebrações tradicionais de junho, a Copa do Mundo também passou a integrar as ações promocionais dos hotéis. Um empreendimento localizado no bairro da Campina organizou uma programação especial para a transmissão dos jogos do Brasil, com telão de LED, música ao vivo, gastronomia temática e bebidas especiais em uma área de lazer próxima à piscina.

Segundo a sócia-proprietária do hotel localizado no Coqueiro,Patrícia Khalil, a proposta é oferecer experiências que integrem diferentes públicos e ocasiões. "Vamos ter o Dia dos Namorados com vários pacotes. Temos desde o quarto standard até a suíte master com hidromassagem, decorada com espumante, roupão de banho e frutas. Também vamos ter um jantar romântico com bufê, champanhe, música ao vivo e várias programações. O Dia dos Namorados, inclusive, está saindo muito bem, já está bem vendido, quase esgotando a nossa disponibilidade", afirma.

Programação diversificada atrai diferentes públicos em junho (O Liberal/ Carmem Helena) Programação diversificada atrai diferentes públicos em junho (O Liberal/ Carmem Helena)

A empresária destaca que a programação não ficará restrita ao público romântico. "Para as festas juninas, já estamos começando a decoração. Vamos ter várias programações, inclusive concurso de Miss Mirim e outras atrações. Mantemos um ambiente muito familiar, então recebemos muitas crianças e famílias. Por isso, adaptamos nossa programação para esse público, com piscina, petiscos, bebidas e atividades de animação", explica.

A Copa do Mundo também terá papel de destaque na estratégia do empreendimento. "Teremos um telão e vários pontos de televisão ao redor da piscina em todos os jogos do Brasil. A pessoa pode fazer um combo de experiências. No Dia dos Namorados, pode se hospedar com o parceiro ou parceira e, no dia seguinte, aproveitar o clima da Copa com a família à beira da piscina, assistindo aos jogos no telão. Conseguimos unir Dia dos Namorados, Copa do Mundo e ambiente junino em uma programação bem completa", diz.

Já no bairro do Umarizal, um hotel apostou em experiências voltadas ao público romântico para impulsionar as reservas durante o Dia dos Namorados. Entre as atrações oferecidas está um jantar especial para casais, com valor de R$ 170 por pessoa, além de pacotes de spa e bem-estar com descontos promocionais.

Uma das opções disponíveis inclui uma experiência para casais com acesso ao circuito de águas, massagens em dupla, tratamentos faciais e degustação de chocolates e espumante. O pacote, que custava R$ 1.540, está sendo oferecido por R$ 1.155. O empreendimento também disponibiliza experiências personalizadas, com 15% de desconto na contratação de tratamentos à escolha dos clientes.

Datas sazonais impulsionam o setor

Para Samarion, datas sazonais como o Dia dos Namorados e as festas juninas têm papel estratégico para o setor. "Além de contribuírem para o aumento da ocupação e do faturamento, elas ajudam a atrair novos públicos e a fortalecer a presença da marca no mercado", afirma.

O gestor destaca ainda a importância de oferecer experiências que vão além da hospedagem tradicional. "Nossa expectativa é consolidar o empreendimento como uma das principais opções de hospedagem, lazer e convivência da Região Metropolitana de Belém durante esse período", ressalta.

Patrícia Khalil também avalia que junho pode marcar uma retomada para o setor (O Liberal/ Carmem Helena) Patrícia Khalil também avalia que junho pode marcar uma retomada para o setor (O Liberal/ Carmem Helena)

Patrícia Khalil também acredita que junho pode representar uma recuperação para o segmento. "Estamos vivendo um período pós-COP 30. Foi um evento muito importante para todos os hoteleiros, mas a fase seguinte não foi tão positiva quanto o esperado. Acredito que junho vai marcar uma retomada para a hotelaria. Estamos investindo em mídia, programação e divulgação, e temos muita expectativa de que este seja um mês de recuperação para o setor, não apenas para os hotéis, mas também para restaurantes, lazer e toda a cadeia ligada ao turismo", avalia.

Segundo ele, os resultados vão além do desempenho financeiro. "Essas datas também são uma oportunidade de fidelizar clientes e reforçar a imagem do empreendimento na região", conclui.

Com a combinação de romantismo, tradições juninas e futebol, a expectativa do setor é que junho mantenha o ritmo de crescimento observado nos últimos meses e contribua para aquecer a economia ligada ao turismo e à hospitalidade na capital paraense.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia