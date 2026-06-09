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Seac abre seleção para 85 vagas nas Usinas da Paz e unidades da secretaria

Inscrições são gratuitas e exclusivamente online

Thaline Silva*
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Vencimento base para os dois cargos é de R$ 1.399,20, podendo ser acrescido de outras vantagens previstas em lei (Reprodução | Freepik)

A Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (SEAC) abriu inscrições para um Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação temporária de profissionais para atuação na própria secretaria e nas Usinas da Paz (UsiPaz) em funcionamento e em fase de implantação no Pará.

Ao todo, são ofertadas 85 vagas para os cargos de assistente administrativo e motorista. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet nos dias 9 e 10 de junho, por meio do sistema oficial de processos seletivos do Estado, o Sipros.

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As oportunidades estão distribuídas em dois editais. O Edital nº 01/2026 disponibiliza 58 vagas para ampla concorrência e pessoas com deficiência (PcD). Já o Edital nº 02/2026 oferta 27 vagas reservadas para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, em conformidade com a legislação estadual sobre ações afirmativas nas contratações temporárias.

O vencimento base para os dois cargos é de R$ 1.399,20, podendo ser acrescido de outras vantagens previstas em lei. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, com possibilidade de atuação em finais de semana mediante escala.

Seleção ocorrerá em três etapas

De acordo com os editais, o processo seletivo será composto por três fases. A primeira consiste na inscrição, de caráter habilitatório. Em seguida, os candidatos passarão por análise documental e curricular, etapa classificatória e eliminatória. Os aprovados serão convocados para entrevista pessoal, também de caráter eliminatório e classificatório.

A SEAC informou que as contratações têm como objetivo atender às demandas das unidades já em funcionamento e das novas Usinas da Paz previstas para serem inauguradas durante o prazo de validade do processo seletivo.

Segundo a secretaria, a realização antecipada da seleção busca garantir a disponibilidade de profissionais qualificados para atuar nas novas unidades desde o início de suas operações, evitando interrupções ou atrasos na prestação dos serviços públicos.

Requisitos e orientações

Entre os requisitos, os candidatos não podem ter encerrado um contrato temporário com o governo há menos de seis meses, exceto nos casos previstos pela Constituição Federal. Além disso, não podem participar pessoas que sejam cônjuges, companheiros ou parentes de até terceiro grau dos membros da comissão responsável pela seleção.

A responsabilidade pelo acompanhamento das etapas, resultados e eventuais alterações do cronograma é dos próprios candidatos. Todas as informações serão divulgadas no Diário Oficial do Estado e no portal do Sistema Integrado de Processos Seletivos (Sipros).

Dúvidas sobre o processo podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (91) 98456-8670, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O canal é destinado apenas ao atendimento de consultas e não poderá ser utilizado para inscrições ou envio de documentos.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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