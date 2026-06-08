Seaster abre processos seletivos com 88 vagas em 21 municípios do Pará; veja como participar

A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) abriu nesta segunda-feira (8) três Processos Seletivos Simplificados (PSS) para contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior no Pará. Ao todo, são ofertadas 88 vagas distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência (PCD) e cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas (PPIQ).

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Integrado de Processos Seletivos Simplificados (Sipros), no dia 9 de junho.

Os editais preveem oportunidades para atuação em unidades da Seaster localizadas em Belém, Altamira, Marabá, Santarém, Barcarena, Benevides, Breves, Capanema, Dom Eliseu, Igarapé-Miri, Óbidos, Paragominas, Portel, Redenção, Salinópolis, Santa Izabel do Pará, São Miguel do Guamá, Tomé-Açu, Tucuruí, Viseu e no distrito de Icoaraci.

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Seleções

O primeiro processo seletivo (PSS 001/2026) oferece 49 vagas para ampla concorrência e pessoas com deficiência. As oportunidades contemplam os cargos de médico, enfermeiro, técnico em gestão de assistência social, técnico em gestão pública, assistente administrativo, assistente de assistência social, auxiliar técnico, monitor, motorista e técnico de enfermagem. Os vencimentos-base variam de R$ 1.399,20 a R$ 2.176,75, podendo ser acrescidos de vantagens previstas em lei.

Já o PSS 002/2026 disponibiliza 22 vagas destinadas exclusivamente a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas. As oportunidades são para os cargos de técnico em gestão de assistência social, técnico em gestão pública, assistente de assistência social, auxiliar técnico, motorista, técnico de enfermagem, assistente administrativo e monitor. Os salários variam entre R$ 1.399,20 e R$ 1.828,12.

De acordo com o edital, a seleção segue a legislação estadual que reserva 30% das vagas de processos seletivos simplificados para ações afirmativas, sendo 20% destinadas a pessoas pretas e pardas, 5% a indígenas e 5% a quilombolas. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deve apresentar autodeclaração no momento da inscrição.

O terceiro certame (PSS 003/2026) oferta 17 vagas para o cargo de assistente administrativo, destinadas à ampla concorrência e pessoas com deficiência. O vencimento-base é de R$ 1.399,20, além das vantagens legais previstas.

Etapas

Os três processos seletivos serão realizados em três etapas:

• Inscrição (caráter habilitatório);

• Análise documental e curricular (caráter eliminatório e classificatório);

• Entrevista individual (caráter eliminatório e classificatório).

A participação em cada fase está condicionada à aprovação na etapa anterior, conforme os critérios estabelecidos nos editais.

Requisitos

• Ter no mínimo 18 anos;

• Estar em dia com as obrigações eleitorais;

• Estar quite com o serviço militar (homens);

• Possuir a escolaridade exigida para o cargo;

• Ter aptidão física e mental para exercer a função;

• Atender aos requisitos específicos previstos no edital.

Os resultados e demais informações sobre o cronograma das seleções serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no portal do Sipros. Os contratos serão temporários e atenderão às necessidades excepcionais de interesse público da Seaster.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia