Seplad abre processo seletivo com vagas para níveis médio e superior no Pará; saiba mais

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) publicou nesta segunda-feira (1º) o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2026, que oferece 24 vagas para candidatos de níveis médio e superior em diferentes municípios paraenses.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas exclusivamente pelo site do Sistema Integrado de Processos Seletivos (Sipros), entre os dias 9 e 10 de junho.

As vagas de Analista de Saúde Ocupacional – Perícia Médica, Analista de Saúde Ocupacional – Psicologia e Analista de Saúde Ocupacional – Psiquiatria oferecem remuneração de R$ 3.047,45. O valor é composto por vencimento-base de R$ 2.176,75, acrescido de gratificação de escolaridade correspondente a 40% do salário-base, além de outras vantagens legais. Já para a função de Assistente de Gestão, a remuneração é de R$ 1.399,20, acrescida das vantagens previstas em lei.

As vagas estão distribuídas entre os municípios de Belém, Ananindeua, Altamira, Breves, Castanhal, Itaituba, Marabá, Santarém, Conceição do Araguaia e Tucuruí. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

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Etapas

O PSS será composto por três fases. A primeira consiste na inscrição, quando os candidatos deverão preencher o cadastro eletrônico e anexar a documentação exigida. Na segunda etapa, será realizada a análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Para avançar no processo, os candidatos deverão alcançar pontuação mínima de 5 pontos para cargos de nível superior e 10 pontos para nível médio.

Os classificados serão convocados para entrevista, terceira e última fase da seleção. A etapa será presencial para candidatos de nível superior com lotação em Belém e na Região Metropolitana. Nos demais municípios, as entrevistas ocorrerão de forma online.

Reserva de vagas

O edital prevê a reserva mínima de 30% das vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, conforme as políticas estaduais de ações afirmativas.

Para concorrer às vagas reservadas, os candidatos deverão informar essa condição no ato da inscrição e apresentar a documentação exigida. Caso não haja candidatos aprovados em número suficiente para o preenchimento das cotas, as vagas remanescentes serão destinadas à ampla concorrência, respeitando a classificação final do certame.

Segundo a secretária adjunta de Gestão de Pessoas da Seplad, Íris Negrão, a seleção busca fortalecer a prestação de serviços públicos no estado. “Com a realização do PSS, o Estado cria oportunidades de emprego e assegura servidores qualificados, fortalecendo a gestão pública e garantindo mais eficiência, profissionalismo e qualidade nos serviços prestados à sociedade”, afirmou.

De acordo com a Seplad, o processo seletivo integra a estratégia de expansão dos serviços estaduais para o interior do Pará, incluindo o funcionamento de novas Estações Cidadania nos municípios de Itaituba e Breves.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia