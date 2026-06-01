Fundação Parápaz abre processo seletivo com vagas em sete municípios do Pará

A Fundação Parápaz abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 006/2026, destinado à contratação temporária de profissionais de nível médio. Ao todo, são ofertadas 10 vagas para atuação em unidades localizadas nos municípios de Ananindeua, Belém, Canaã dos Carajás, Marituba, Parauapebas, Paragominas e Mocajuba.

De acordo com o edital, o salário base é de R$ 1.399,20, acrescido de gratificações e benefícios previstos para a função. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Sistema Integrado de Processos Seletivos (Sipros), a partir desta segunda-feira (1/6) até as 23h59 desta terça-feira (2/6).

As contratações serão realizadas por prazo determinado, conforme a legislação estadual que regulamenta a admissão temporária de servidores públicos.

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Etapas da seleção

• Inscrição;

• Análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório;

• Entrevista;

As entrevistas serão realizadas de forma presencial para candidatos concorrentes às vagas em Ananindeua, Belém e Marituba. Já os candidatos aos municípios de Canaã dos Carajás, Mocajuba, Paragominas, Parauapebas, Portel e Soure participarão da etapa de forma telepresencial.

Jornada de trabalho

A jornada será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Os horários de expediente poderão variar conforme a unidade de lotação. Segundo o edital, para vagas em polos e unidades integradas, o trabalho poderá ocorrer das 8h às 14h ou das 11h às 17h, conforme definição da chefia imediata. Já para as vagas destinadas às Usinas da Paz, a jornada será das 16h às 22h.

Ações afirmativas

O certame também seguirá as regras estaduais de reserva de vagas para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. Após o encerramento das inscrições, será publicado edital específico com a relação dos candidatos que formalizaram a autodeclaração para concorrer às vagas reservadas.

Os candidatos deverão acompanhar todas as publicações, resultados e comunicados referentes ao processo seletivo por meio do Diário Oficial do Estado e do portal do Sipros.

Leia o edital

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia