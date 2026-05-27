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Processo seletivo da Adepará oferece vagas para níveis fundamental, médio e superior

Inscrições gratuitas estarão abertas entre os dias 28 e 29 de maio

Thaline Silva*
fonte

As vagas são para médico veterinário, engenheiro agrônomo, contador, agente fiscal agropecuário, assistente administrativo e auxiliar de campo. (Reprodução/Agência Pará/ Marcelo Seabra)

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) abriu inscrições para um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 13 vagas temporárias destinadas a profissionais de níveis fundamental, médio e superior. O edital nº 01/2026 foi publicado pelo Governo do Estado e prevê oportunidades para ampla concorrência e pessoas com deficiência (PCD).

As inscrições estarão abertas entre os dias 28 e 29 de maio e deverão ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros). Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

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As vagas ofertadas são para os cargos de médico veterinário, engenheiro agrônomo, contador, agente fiscal agropecuário (AFA), assistente administrativo e auxiliar de campo.

Os profissionais selecionados atuarão nos municípios de Almeirim, no distrito de Monte Dourado; Anapu; Belém; Breves; Capitão Poço; Itupiranga, no distrito de Cruzeiro do Sul; Salvaterra; Santa Maria das Barreiras; São Domingos do Araguaia e Vitória do Xingu.

Segundo a Adepará, a contratação será temporária e atenderá necessidade de excepcional interesse público, conforme previsto na legislação estadual. O processo seletivo será regido por normas estaduais e instruções normativas da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad).

Em caso de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato pelo e-mail institucional da Adepará ou pelo número disponibilizado via WhatsApp, exclusivamente em horário comercial, das 10h às 14h.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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