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PGE Pará abre processo seletivo para analistas em Belém; inscrições começam dia 28

Inscrições serão gratuitas e exclusivamente online

Thaline Silva*
fonte

Procuradoria-Geral do Estado (PGE) (Foto: Bruno Cecim / Agência Pará)

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE/PA) abriu um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais de nível superior em Belém. O edital foi publicado nesta terça-feira (25) e prevê vagas para a função de Analista de Procuradoria nas áreas de Direito, Administração, Ciências Contábeis e Tecnologia da Informação – Sistemas.

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As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Pará, o Sipros Pará. Segundo a PGE/PA, o edital completo deverá ser disponibilizado no portal oficial do processo seletivo. O período de inscrição começa à 0h do dia 28 de maio e segue até às 23h59 do dia 29 de maio.

De acordo com o edital, o vencimento base é de R$ 2.318,08, além de benefícios previstos pela administração estadual. As contratações terão caráter temporário e serão realizadas conforme a legislação estadual vigente.

Segundo a PGE/PA, o processo seletivo seguirá as regras estabelecidas pela instituição, incluindo critérios de participação, etapas de seleção, carga horária e documentação necessária para os candidatos.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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