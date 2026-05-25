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Fundação Carlos Gomes abre PSS com vagas para níveis fundamental e superior em Belém

Inscrições gratuitas poderão ser feitas exclusivamente pela internet entre 27 e 28 de maio

Thaline Silva*
fonte

Fundação Carlos Gomes (Reprodução/Marcelo Seabra / Ag. Pará)

A Fundação Carlos Gomes (FCG) abriu  Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais de níveis fundamental e superior em Belém. O extrato do edital nº 07/2026 foi divulgado nesta segunda-feira (25) pelo Governo do Pará e prevê a oferta de cinco vagas.

De acordo com a FCG, as inscrições estarão abertas entre os dias 27 e 29 de maio, exclusivamente pela internet, por meio do sistema oficial Sipros.

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Segundo o edital, as contratações serão temporárias e destinadas ao atendimento de necessidade excepcional de interesse público. O processo seletivo será realizado conforme a legislação estadual que regulamenta a contratação temporária no serviço público.

A seleção contempla cargos de níveis fundamental e superior, com atuação no município de Belém. Os detalhes sobre funções, requisitos, etapas do certame e demais informações estão disponíveis no edital completo.

A Fundação Carlos Gomes informou ainda que o edital nº 07/2026 pode ser consultado nos sites oficiais FCG e Sipros.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

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