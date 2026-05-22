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Fapespa abre processos seletivos no Pará com salário de R$ 1,8 mil; veja como participar

Inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente online entre os dias 25 e 26 de maio

Thaline Silva*
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O cargo ofertado nos dois processos seletivos é o de técnico em administração e finanças, com vencimento base de R$ 1.828,12 (Reprodução/ Agência Pará/ Marcelo Lelis)

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa) abriu dois Processos Seletivos Simplificados (PSS) nesta sexta-feira (22) para contratação temporária de profissionais de nível superior no cargo de técnico em administração e finanças. Ao todo, são ofertadas 11 vagas para ampla concorrência, pessoas com deficiência (PCD), pretos e pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ).

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.sipros.pa.gov.br, entre 0h do dia 25 de maio e 23h59 do dia 26 de maio de 2026.

De acordo com os editais publicados pela fundação, o PSS nº 001/2026 oferece oito vagas destinadas à ampla concorrência e pessoas com deficiência. Já o PSS nº 002/2026 disponibiliza três vagas voltadas exclusivamente para candidatos pretos e pardos, indígenas e quilombolas.

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O cargo ofertado nos dois processos seletivos é o de técnico em administração e finanças, com vencimento base de R$ 1.828,12, podendo ser acrescido de vantagens legais. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Segundo a Fapespa, as contratações serão realizadas em caráter temporário para atender necessidades excepcionais de interesse público. A fundação informou ainda que a aprovação no processo seletivo não garante contratação imediata, que dependerá da demanda da administração.

Processo seletivo 

Os processos seletivos serão divididos em três fases. A primeira consiste na inscrição, de caráter habilitatório. Em seguida, os candidatos passarão por análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

A terceira etapa será composta por entrevista individual, também de caráter eliminatório e classificatório. De acordo com os editais, a fase tem o objetivo de avaliar o perfil do candidato, comprometimento, disponibilidade e condutas éticas relacionadas ao exercício do serviço público.

A Fapespa informou que todas as etapas, convocações e resultados serão divulgados nos sites oficiais do processo seletivo e da fundação, além do Diário Oficial do Estado do Pará.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail pss@fapespa.pa.gov.br ou pelo WhatsApp (91) 98601-9522, no horário de 8h às 14h.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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