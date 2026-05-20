Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Seaf abre processo seletivo para níveis médio e superior no Pará; saiba como participar

Inscrições gratuitas ocorrem exclusivamente online entre 21 e 25 de maio

Thaline Silva*
fonte

Salários variam entre R$ 1.215,50 e R$ 1.724,64, podendo ser acrescidos de vantagens legais (Foto: Freepik)

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar do Pará (SEAF) abriu dois Processos Seletivos Simplificados (PSS) para contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. Os editais nº 001/2026 e nº 002/2026 foram publicados no Diário Oficial do Estado e preveem o preenchimento de 20 vagas, sendo 15 para ampla concorrência e cinco reservadas a pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas.

No edital nº 001/2026, as oportunidades são para os cargos de assistente administrativo, analista de gestão em informática e analista de gestão pública. Já o edital nº 002/2026, destinado às vagas reservadas, oferece vagas para assistente administrativo e analista de gestão pública. As inscrições estarão abertas entre os dias 21 e 25 de maio, exclusivamente pelo sistema oficial do governo estadual, disponível no site Sipros Pará.

VEJA MAIS 

image Iasep abre processo seletivo com salários de até R$ 4,1 mil no Pará; veja como participar
Inscrições são gratuitas e exclusivamente online

image Seaf abre processo seletivo para níveis médio e superior no Pará; veja como participar
Inscrições gratuitas serão realizadas exclusivamente pela internet

Cargos 

• Assistente administrativo;
• Analista de gestão em informática;
• Analista de gestão pública.

Os vencimentos-base variam entre R$ 1.215,50 e R$ 1.724,64, podendo ser acrescidos de vantagens legais. Os contratos serão temporários, com jornada de seis horas diárias e carga semanal de 30 horas.

Etapas

• Inscrição;
• Análise documental e curricular;
• Entrevista.

As etapas terão caráter eliminatório e classificatório.

Acompanhamento

Os candidatos devem acompanhar atualizações, resultados e eventuais retificações no Diário Oficial do Estado e no portal do Sipros. Entre as restrições previstas nos editais está a impossibilidade de contratação de candidatos com vínculo funcional incompatível com a administração pública estadual ou que tenham mantido contrato temporário com o Estado há menos de seis meses.

Edital nº 001/2026

Edital  nº 002/2026

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PSS

Seaf
Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda