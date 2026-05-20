Seaf abre processo seletivo para níveis médio e superior no Pará; saiba como participar

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar do Pará (SEAF) abriu dois Processos Seletivos Simplificados (PSS) para contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. Os editais nº 001/2026 e nº 002/2026 foram publicados no Diário Oficial do Estado e preveem o preenchimento de 20 vagas, sendo 15 para ampla concorrência e cinco reservadas a pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas.

No edital nº 001/2026, as oportunidades são para os cargos de assistente administrativo, analista de gestão em informática e analista de gestão pública. Já o edital nº 002/2026, destinado às vagas reservadas, oferece vagas para assistente administrativo e analista de gestão pública. As inscrições estarão abertas entre os dias 21 e 25 de maio, exclusivamente pelo sistema oficial do governo estadual, disponível no site Sipros Pará.

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Cargos

• Assistente administrativo;

• Analista de gestão em informática;

• Analista de gestão pública.

Os vencimentos-base variam entre R$ 1.215,50 e R$ 1.724,64, podendo ser acrescidos de vantagens legais. Os contratos serão temporários, com jornada de seis horas diárias e carga semanal de 30 horas.

Etapas

• Inscrição;

• Análise documental e curricular;

• Entrevista.

As etapas terão caráter eliminatório e classificatório.

Acompanhamento

Os candidatos devem acompanhar atualizações, resultados e eventuais retificações no Diário Oficial do Estado e no portal do Sipros. Entre as restrições previstas nos editais está a impossibilidade de contratação de candidatos com vínculo funcional incompatível com a administração pública estadual ou que tenham mantido contrato temporário com o Estado há menos de seis meses.

Edital nº 001/2026

Edital nº 002/2026

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia