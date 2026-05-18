Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Seaf abre processo seletivo para níveis médio e superior no Pará; veja como participar

Inscrições gratuitas serão realizadas exclusivamente pela internet

Thaline Silva*
fonte

As inscrições deverão ser feitas por meio do sistema oficial do governo do Pará (Foto: Freepik)

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar do Pará (Seaf) abriu dois Processos Seletivos Simplificados (PSS) para contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. Os editais foram publicados na última sexta-feira (15), e as inscrições poderão ser realizadas entre os dias 19 e 20 de maio, exclusivamente pela internet.

Segundo a Seaf, as inscrições deverão ser feitas por meio do sistema oficial do governo do Pará, o Sipros. Os contratos administrativos terão duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período, de acordo com a necessidade da administração pública.

O PSS nº 001/2026 é destinado à seleção de candidatos para funções temporárias de níveis médio e superior. Já o Edital nº 002/2026 é vinculado ao primeiro processo seletivo e voltado exclusivamente ao preenchimento de cinco vagas reservadas para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas (PPIQ), conforme a legislação estadual vigente.

VEJA MAIS 

image Semas abre inscrições para PSS com salários de R$ 2,3 mil; veja como participar
Inscrições gratuitas serão realizadas exclusivamente pela internet

image Ciee promove maratona online com mais de 6 mil vagas de estágio em todo o Brasil
Evento online ocorre das 9h às 16h, com atendimento a candidatos de todo o país e encerramento previsto para as 17h

Etapas

• Análise documental e curricular;
• Entrevista;
• Todas as fases terão caráter eliminatório e classificatório.

A seleção segue normas previstas na Constituição do Estado do Pará, em leis complementares estaduais e em instruções normativas da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad), incluindo regras relacionadas à política de reserva de vagas para grupos étnico-raciais.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PSS

Seaf
Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda