Seaf abre processo seletivo para níveis médio e superior no Pará; veja como participar

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar do Pará (Seaf) abriu dois Processos Seletivos Simplificados (PSS) para contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. Os editais foram publicados na última sexta-feira (15), e as inscrições poderão ser realizadas entre os dias 19 e 20 de maio, exclusivamente pela internet.

Segundo a Seaf, as inscrições deverão ser feitas por meio do sistema oficial do governo do Pará, o Sipros. Os contratos administrativos terão duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período, de acordo com a necessidade da administração pública.

O PSS nº 001/2026 é destinado à seleção de candidatos para funções temporárias de níveis médio e superior. Já o Edital nº 002/2026 é vinculado ao primeiro processo seletivo e voltado exclusivamente ao preenchimento de cinco vagas reservadas para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas (PPIQ), conforme a legislação estadual vigente.

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Etapas

• Análise documental e curricular;

• Entrevista;

• Todas as fases terão caráter eliminatório e classificatório.

A seleção segue normas previstas na Constituição do Estado do Pará, em leis complementares estaduais e em instruções normativas da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad), incluindo regras relacionadas à política de reserva de vagas para grupos étnico-raciais.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia