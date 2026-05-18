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Semas abre inscrições para PSS com salários de R$ 2,3 mil; veja como participar

Inscrições gratuitas serão realizadas exclusivamente pela internet

Thaline Silva*
fonte

Interessados devem preencher o formulário online e anexar os documentos comprobatórios de escolaridade, experiência e qualificação (Divulgação / Semas)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (SEMAS) abriu dois Processos Seletivos Simplificados (PSS) para contratação temporária de profissionais de nível superior. Ao todo, são ofertadas 11 vagas para atuação em diferentes áreas da pasta. Os editais foram divulgados nesta segunda-feira (18), e as inscrições poderão ser realizadas entre os dias 20 e 21 de maio, exclusivamente pela internet na plataforma Sipros.

Segundo a Semas, o vencimento base para os cargos é de R$ 2.318,08, podendo ser acrescido de outras vantagens legais previstas em lei. Os processos seletivos visam a contratação temporária de profissionais de nível superior, conforme normas previstas na legislação estadual e em instruções normativas da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad).

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Seleções e etapas

O Processo Seletivo Simplificado nº 1/2026 (AC e PcD) oferece nove vagas para os cargos de Analista Ambiental e Analista de Gestão Pública. Já o PSS nº 2/2026 (PPIQ) disponibiliza duas vagas para a função de Analista Ambiental.

As seleções contarão com etapas de inscrição, análise documental e curricular, além de entrevista pessoal. Os candidatos deverão acompanhar os cronogramas e demais publicações nos canais oficiais do governo estadual.

Requisitos

• Ter 18 anos ou mais;
• Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
• Possuir diploma compatível com o cargo;
• Ter registro no conselho profissional, quando exigido.

A secretaria também informou que candidatos que tiveram contrato temporário recente com a administração pública estadual em período inferior a seis meses poderão ficar impedidos de assumir a função, conforme previsto na legislação vigente.

Leia o edital do PSS nº 1/2026 (AC e PcD)

Leia o edital do PSS nº nº 2/2026 (PPIQ)

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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