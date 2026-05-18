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Ciee promove maratona online com mais de 6 mil vagas de estágio em todo o Brasil

Evento online ocorre das 9h às 16h, com atendimento a candidatos de todo o país e encerramento previsto para as 17h

Thaline Silva*
fonte

A proposta da iniciativa é oferecer um suporte mais direcionado aos estudantes, indo além do cadastro convencional no portal da entidade (Divulgação)

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) realizará, na próxima terça-feira (19), mais uma edição da Maratona de Vagas de Estágio, iniciativa que busca ampliar o acesso de jovens e adolescentes ao mercado de trabalho por meio de oportunidades em todo o país. A ação ocorrerá de forma totalmente online e contará com atendimento personalizado em tempo real.

Segundo o CIEE, a maratona disponibilizará mais de 6 mil vagas de estágio distribuídas em todos os estados brasileiros, além de cerca de 2,5 mil oportunidades voltadas para programas de aprendizagem. Durante o evento, os participantes terão acesso a orientações individuais realizadas pela equipe da instituição, que auxiliará na identificação de vagas compatíveis com o perfil de cada candidato.

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A proposta da iniciativa é oferecer um suporte mais direcionado aos estudantes, indo além do cadastro convencional no portal da entidade. O atendimento incluirá encaminhamento para processos seletivos de empresas privadas e acompanhamento durante as etapas iniciais de candidatura. De acordo com a organização, alguns participantes poderão realizar entrevistas no próprio dia e já sair encaminhados para vagas de estágio.

O atendimento ocorrerá em ambiente virtual, permitindo que candidatos de diferentes regiões do país participem sem necessidade de deslocamento. Para acessar a plataforma, basta entrar no link disponibilizado pelo Ciee no dia da ação.

Serviço

• Maratona de Vagas de Estágio Online Ciee
• Data: 19 de maio de 2026, terça-feira
• Horário: das 9h às 16h (encerramento até 17h)
• Link para participar: Portal da Maratona de Estágios Online do Ciee

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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