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Ciee oferece 92 vagas de estágio para estudantes no Pará; veja como concorrer

Oportunidades são destinadas a estudantes de Administração, Direito, Contabilidade, Informática, Educação e outras áreas

Thaline Silva*
fonte

Interessados podem realizar cadastro gratuitamente por meio do portal oficial Ciee (Reprodução/Freepik)

Estudantes do Pará que buscam ingresso no mercado de trabalho por meio de experiência prática podem concorrer a 92 vagas de estágio disponibilizadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). As oportunidades são destinadas a alunos do ensino médio e superior, com vagas distribuídas em diferentes áreas de atuação.

Entre os cursos contemplados estão Administração, Direito, Ciências Contábeis, Informática, Educação, Esportes e outras áreas do ensino superior. Há também oportunidades voltadas para estudantes do ensino médio.

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Segundo o Ciee, as bolsas-auxílio variam de acordo com a carga horária e a empresa contratante. Os interessados podem realizar cadastro gratuitamente por meio do portal oficial Ciee, onde também é possível atualizar dados pessoais, acompanhar vagas disponíveis e participar dos processos seletivos.

De acordo com a instituição, manter o cadastro atualizado é essencial para facilitar o contato entre empresas e candidatos durante as etapas de seleção. O sistema também permite que os estudantes adicionem redação e vídeo de apresentação ao perfil, recurso que pode ampliar as chances de convocação para entrevistas.

Além do atendimento online, o Ciee disponibiliza suporte presencial em Belém, no Edifício Síntese 21, localizado na Avenida Conselheiro Furtado, nº 2865, bairro da Cremação. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Vagas disponíveis 

Direito (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 1.055,89 + auxílio-transporte
• Carga horária: A combinar
• Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre
• Código da OE: 6061573
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6061573

Administração (Estágio)
• Cidade: Moju/PA
• Bolsa auxílio: R$ 1.508,42 + auxílio-transporte
• Carga horária: 08h às 14h
• Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre
• Código da OE: 6057560
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6057560

Ciências Contábeis (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 08h às 14h
• Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre
• Código da OE: 6062610
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6062610

Engenharia de Produção (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 08h às 12h
• Requisitos: Cursando do 5º ao 10º semestre
• Código da OE: 6039930
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6039930

Administração (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 08h às 16h
• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
• Código da OE: 6063104
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6063104

Engenharia de Produção (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 10h às 16h30
• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 6069837
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6069837

Administração (Estágio)
• Cidade: Castanhal/PA
• Bolsa auxílio: R$ 1.508,42 + auxílio-transporte
• Carga horária: 07h às 13h
• Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre
• Código da OE: 6064481
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6064481

Engenharia Elétrica (Estágio)
• Cidade: Cambuquira/PA
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 12h59 às 17h59
• Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre
• Código da OE: 6064534
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6064534

Ensino Médio (Estágio)
• Cidade: Parauapebas/PA
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 13h30 às 18h30
• Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre
• Código da OE: 6063905
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6063905

Gastronomia – Ensino Superior (Estágio)
• Cidade: Santarém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 09h às 15h
• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
• Código da OE: 6060894
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6060894

Farmácia (Estágio)
Cidade: Santarém/PA
Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
Carga horária: 12h01 às 18h01
Requisitos: Cursando do 1º ao 7º período
Código da OE: 6062806
Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6062806

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

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