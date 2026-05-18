Ciee oferece 92 vagas de estágio para estudantes no Pará; veja como concorrer

Estudantes do Pará que buscam ingresso no mercado de trabalho por meio de experiência prática podem concorrer a 92 vagas de estágio disponibilizadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). As oportunidades são destinadas a alunos do ensino médio e superior, com vagas distribuídas em diferentes áreas de atuação.

Entre os cursos contemplados estão Administração, Direito, Ciências Contábeis, Informática, Educação, Esportes e outras áreas do ensino superior. Há também oportunidades voltadas para estudantes do ensino médio.

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Segundo o Ciee, as bolsas-auxílio variam de acordo com a carga horária e a empresa contratante. Os interessados podem realizar cadastro gratuitamente por meio do portal oficial Ciee, onde também é possível atualizar dados pessoais, acompanhar vagas disponíveis e participar dos processos seletivos.

De acordo com a instituição, manter o cadastro atualizado é essencial para facilitar o contato entre empresas e candidatos durante as etapas de seleção. O sistema também permite que os estudantes adicionem redação e vídeo de apresentação ao perfil, recurso que pode ampliar as chances de convocação para entrevistas.

Além do atendimento online, o Ciee disponibiliza suporte presencial em Belém, no Edifício Síntese 21, localizado na Avenida Conselheiro Furtado, nº 2865, bairro da Cremação. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Vagas disponíveis

Direito (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 1.055,89 + auxílio-transporte

• Carga horária: A combinar

• Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre

• Código da OE: 6061573

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6061573

Administração (Estágio)

• Cidade: Moju/PA

• Bolsa auxílio: R$ 1.508,42 + auxílio-transporte

• Carga horária: 08h às 14h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre

• Código da OE: 6057560

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6057560

Ciências Contábeis (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 08h às 14h

• Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre

• Código da OE: 6062610

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6062610

Engenharia de Produção (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 08h às 12h

• Requisitos: Cursando do 5º ao 10º semestre

• Código da OE: 6039930

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6039930

Administração (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 08h às 16h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

• Código da OE: 6063104

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6063104

Engenharia de Produção (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 10h às 16h30

• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 6069837

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6069837

Administração (Estágio)

• Cidade: Castanhal/PA

• Bolsa auxílio: R$ 1.508,42 + auxílio-transporte

• Carga horária: 07h às 13h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre

• Código da OE: 6064481

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6064481

Engenharia Elétrica (Estágio)

• Cidade: Cambuquira/PA

• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 12h59 às 17h59

• Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre

• Código da OE: 6064534

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6064534

Ensino Médio (Estágio)

• Cidade: Parauapebas/PA

• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 13h30 às 18h30

• Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre

• Código da OE: 6063905

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6063905

Gastronomia – Ensino Superior (Estágio)

• Cidade: Santarém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 09h às 15h

• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

• Código da OE: 6060894

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6060894

Farmácia (Estágio)

Cidade: Santarém/PA

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 12h01 às 18h01

Requisitos: Cursando do 1º ao 7º período

Código da OE: 6062806

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6062806

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia