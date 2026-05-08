Prodepa abre PSS para níveis médio e superior com salários de até R$ 4,2 mil

A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (PRODEPA) publicou nesta sexta-feira (8) os editais dos Processos Seletivos Simplificados (PSS) 01/2026 e 02/2026 para contratação temporária de profissionais que irão atuar no programa Territórios pela Paz. As seleções buscam atender demandas emergenciais na área de telecomunicações e reforçar a estrutura operacional da empresa em diferentes regiões do Pará.

Segundo os editais, as contratações serão realizadas em caráter temporário para suprir necessidades consideradas excepcionais de interesse público. A PRODEPA informou que não há concurso público vigente capaz de atender à demanda atual de mão de obra e que parte das vagas servirá para substituir contratos temporários encerrados em 2025, vinculados ao PSS realizado em 2023. As inscrições deverão ser realizadas pelo portal Sipros Pará (https://www.sipros.pa.gov.br/).

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Seleções

O PSS 01/2026 oferta 19 vagas, sendo 14 para nível superior e cinco para nível médio. O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD), conforme o Decreto Estadual nº 1.741/2017.

Já o PSS 02/2026 disponibiliza 10 vagas, divididas entre sete oportunidades para nível superior e três para nível médio. Os cargos ofertados são de Analista de Redes e Comunicação de Dados, Analista de TI, Administrador(a), Auxiliar Administrativo e Técnico(a) em Telecomunicações.

Cargos e salários

No PSS 01/2026, o cargo com maior número de vagas é o de Analista de Redes e Comunicação de Dados, com 10 oportunidades. Dessas, nove são destinadas à ampla concorrência e uma reservada para PcD. O salário-base é de R$ 4.213,83 para jornada de 40 horas semanais.

O edital também prevê três vagas para Analista de TI – Banco de Dados, uma para Administrador(a), quatro para Auxiliar Administrativo — sendo uma reservada para PcD — e uma vaga para Técnico(a) em Telecomunicações.

No PSS 02/2026, o cargo de Analista de Redes e Comunicação de Dados conta com cinco vagas, todas destinadas às cotas previstas na política de ações afirmativas do Estado. Do total, três vagas são para candidatos pretos ou pardos, uma para indígenas e uma para quilombolas. O salário-base também é de R$ 4.213,83, com jornada semanal de 40 horas.

Além disso, o edital disponibiliza uma vaga para Analista de TI – Banco de Dados, uma para Administrador(a), duas para Auxiliar Administrativo e uma para Técnico(a) em Telecomunicações. Para os cargos de nível médio e técnico, o salário-base é de R$ 2.280,92, também com carga horária de 40 horas semanais.

Sistema de cotas e ações afirmativas

No PSS 01/2026, as vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) correspondem a 5% do total ofertado. Para concorrer às cotas, os candidatos deverão apresentar laudo médico emitido nos últimos dois anos, contendo a Classificação Internacional de Doenças (CID).

Já o PSS 02/2026 segue as regras previstas na Lei Estadual nº 11.286/2025, que estabelece reserva mínima de 30% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ).

De acordo com o edital, os candidatos interessados em disputar vagas reservadas deverão realizar autodeclaração no momento da inscrição, conforme os critérios adotados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O documento também prevê responsabilização administrativa, civil e penal em casos de fraude nas informações declaradas.

Requisitos e inscrições

Entre os requisitos para participação estão ter no mínimo 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e possuir formação compatível com o cargo pretendido. Os editais também informam que candidatos contratados temporariamente pela administração pública estadual e desligados há menos de seis meses não poderão assumir nova função temporária. O cronograma completo, incluindo prazos de inscrição e etapas do processo seletivo, será divulgado no portal Sipros Pará.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia