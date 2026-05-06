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Ideflor-Bio abre 50 vagas em processo seletivo para nível superior no Pará

Inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente online nos dias 7 e 8 de maio

Thaline Silva*
fonte

Seleção prevê vagas para ampla concorrência, PcD e cotas afirmativas em diversas regiões do estado (Ascom / Ideflor-Bio)

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) publicou dois editais de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais de nível superior. Ao todo, são ofertadas 50 vagas distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcD) e cotas afirmativas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas (PPIQ).

As inscrições estarão abertas entre os dias 7 e 8 de maio e deverão ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do Sistema Integrado de Processos Seletivos Simplificados do Pará (www.sipros.pa.gov.br). O 11º PSS do Ideflor-Bio disponibiliza 37 vagas para ampla concorrência e PcD. Já o 12º PSS oferece 13 vagas destinadas às cotas afirmativas.

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Vagas são para cargos de nível superior

As oportunidades são destinadas aos cargos de:

• Analista Ambiental;
• Analista de Informática;
• Analista de Gestão Pública.

O vencimento base previsto é de R$ 2.318,08, podendo haver acréscimo de vantagens legais previstas na legislação estadual. Segundo o edital, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com carga diária de oito horas.

Municípios contemplados

• Altamira;
• Belém;
• Bragança;
• Capanema;
• Colares;
• Maracanã;
• Marapanim;
• Marabá;
• Monte Alegre;
• Parauapebas;
• Redenção;
• Santarém;
• São Félix do Xingu;
• Soure;
• Tucuruí.

No caso do edital voltado às cotas afirmativas, as oportunidades estão concentradas em Belém, Bragança, Colares, Maracanã, Marapanim, São Félix do Xingu, Soure e Tucuruí.

Etapas

Os dois processos seletivos serão compostos por três fases:

• Inscrição;
• Análise documental e curricular;
• Entrevista pessoal.

As entrevistas serão realizadas nas localidades previstas nos editais. O Ideflor-Bio informou que todas as etapas, resultados e possíveis alterações do cronograma serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no portal do Sipros.

Requisitos para participar

• Ter no mínimo 18 anos;
• Possuir diploma compatível com a função pretendida;
• Estar regular com as obrigações eleitorais e militares;
• Não possuir condenação criminal que impeça o exercício da função pública;
• Apresentar aptidão física e psicológica compatível com o cargo;
• Possuir registro no conselho profissional, quando exigido.

Os editais também estabelecem que candidatos não poderão assumir a função caso tenham sido contratados e desligados recentemente de contratos temporários do Estado em período inferior a seis meses, salvo exceções previstas em lei.

Contratações temporárias

Segundo o Ideflor-Bio, as contratações serão realizadas por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público. O instituto destacou que a aprovação no processo seletivo não garante contratação imediata, já que as convocações ocorrerão conforme a necessidade da administração pública e obedecerão à ordem de classificação dos candidatos.

Leia o edital do 11º PSS 

Leia o edital do 12º PSS 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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