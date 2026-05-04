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Detran-PA abre PSS com 35 vagas temporárias para assistente de trânsito; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet no dia 7 de maio

Thaline Silva*
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Vencimento base é de R$ 2.184,56, podendo receber adicionais previstos em lei (Foto: Divulgação | Agência Pará)

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) publicou dois Processos Seletivos Simplificados (PSS) para contratação temporária de assistentes de trânsito em municípios do estado. Ao todo, os editais ofertam 35 vagas, distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência (PCD) e candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ).

Os editais PSS 01/2026 e PSS 02/2026 foram publicados no Diário Oficial do Estado e preveem jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. O vencimento base é de R$ 2.184,56, podendo receber adicionais previstos em lei.

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As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site www.sipros.pa.gov.br. O período de inscrição ocorrerá apenas no dia 7 de maio, das 0h01 às 23h59.

Seleções 

O PSS 01/2026, destinado à ampla concorrência e pessoas com deficiência, oferta 24 vagas para o cargo de assistente de trânsito. As oportunidades estão disponíveis nos municípios de Almeirim, Ananindeua, Anapu, Capitão Poço, Dom Eliseu, Eldorado dos Carajás, Igarapé-Miri, Marituba, Medicilândia, Moju, Monte Alegre, Novo Repartimento, Óbidos, Placas, Rondon do Pará, São Geraldo do Araguaia, Santana do Araguaia e Ulianópolis.

Já o PSS 02/2026 é voltado exclusivamente para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ) e oferece 11 vagas para o mesmo cargo. As oportunidades estão distribuídas nos municípios de Alenquer, Ananindeua, Cametá, Itupiranga, Marituba, Moju, Ourilândia do Norte, Rurópolis e Tailândia.

Etapas 

• Inscrição, de caráter habilitatório;
• Análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório;
• Entrevista pessoal, de caráter eliminatório e classificatório.

A entrevista poderá ser realizada presencialmente ou por videoconferência, conforme definição da comissão organizadora.

O Detran-PA informou ainda que os candidatos devem acompanhar todas as publicações, cronogramas e eventuais retificações pelo site oficial do processo seletivo e pelo Diário Oficial do Estado.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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