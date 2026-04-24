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Vitória do Xingu abre PSS com 212 vagas para professores; inscrições vão até 8 de maio

Resultado final está previsto para 19 de junho

Thaline Silva*
fonte

Carga horária é de 20 horas semanais, com vencimento base de R$ 2.565,31 (Freepik)

A Prefeitura de Vitória do Xingu, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), publicou o edital nº 001/2026 para a realização de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação temporária de professores. Ao todo, são ofertadas 212 vagas para atuação na rede pública municipal, em unidades da zona urbana, zona rural e escolas indígenas.

As inscrições estão abertas até 8 de maio e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto de Desenvolvimento Social Ágata, responsável pela execução do certame. A taxa é de R$ 70.

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A carga horária é de 20 horas semanais, com vencimento base de R$ 2.565,31. As vagas são distribuídas entre ampla concorrência e pessoas com deficiência (PCD), além de contemplar escolas indígenas, como a EMEIEF Indígena Francisca de Oliveira Lemos Juruna, na Terra Indígena Paquisamba.

O resultado final está previsto para 19 de junho, com homologação até o dia 26. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Etapas

• Publicação do edital
• Inscrição e cadastramento dos candidatos
• Avaliação documental (eliminatória e classificatória)
• Resultado final e homologação

A avaliação documental considera a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos.

Cargos

Há vagas para pedagogo, professor de AEE e docentes nas áreas de Artes, Ciências da Natureza, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Libras, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática. Em geral, é exigida licenciatura plena na área ou formação equivalente com especialização.

Requisitos

• Ter no mínimo 18 anos na data da contratação
• Estar em dia com as obrigações eleitorais
• Estar em dia com as obrigações militares (para homens)
• Comprovar aptidão física e mental

Mais informações estão disponíveis nos sites do Instituto Ágata e da Prefeitura de Vitória do Xingu.

Leia o edital

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Palavras-chave

PSS

Vitória do Xingu

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