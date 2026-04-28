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Semu abre processo seletivo para níveis médio e superior em Belém; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas e estarão abertas entre os dias 29 e 30 de abril

Thaline Silva*
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Salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 1.724,64, com possibilidade de acréscimos previstos em lei. (Reprodução/ Agência Pará)

A Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) publicou nesta terça-feira (28) o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 01/2026, com oportunidades de contratação temporária em Belém.

Ao todo, são cinco vagas para candidatos de níveis médio e superior. As oportunidades são para os cargos de Analista de Gestão Pública, Assistente Administrativo e Analista de Informática. Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 1.724,64, com possibilidade de acréscimos previstos em lei.

As inscrições poderão ser feitas nos dias 29 e 30 de abril na plataforma Sipros, seguindo as orientações do edital. A seleção será organizada por uma comissão da própria Semu, responsável por todas as etapas do processo.

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A carga horária é de 30 horas semanais, com jornadas de seis horas por dia. Entre as atividades previstas estão funções administrativas e técnicas. Também pode haver necessidade de viagens dentro do Pará e, em alguns casos, para outros estados.

O edital traz ainda regras para participação, como a proibição de vínculo irregular com a administração pública e restrições relacionadas a contratos anteriores com o Estado e parentesco com membros da comissão organizadora.

Etapas da seleção 

• Inscrição: fase inicial, em que o candidato se inscreve e precisa atender aos requisitos do edital.
• Análise documental e curricular: etapa em que são avaliados os documentos, a formação e a experiência profissional.
• Entrevista: fase final, com avaliação individual dos candidatos.

Todas as informações, como resultados e avisos, serão divulgadas no site oficial do sistema de seleção do governo do Estado. É responsabilidade dos candidatos acompanhar as atualizações. Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail informado no edital.

Leia o edital 

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