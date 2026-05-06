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Semas abre seleção para brigadistas no Pará com auxílio de até R$ 3 mil; veja como se inscrever

Inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 7 e 29 de maio

Thaline Silva*
fonte

Brigadistas voluntários atuarão em regime de plantão durante a temporada de incêndios florestais no Pará (Reprodução/ Agência Pará)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas) publicou nesta terça-feira (6) edital para seleção de brigadistas florestais voluntários que irão atuar no combate a incêndios florestais durante os períodos de maior incidência de queimadas no estado.

O processo seletivo prevê a seleção de 67 brigadistas, além da formação de cadastro reserva com 134 oportunidades. Os selecionados irão atuar em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) em áreas consideradas prioritárias para prevenção e combate ao fogo.

As vagas estão distribuídas em regiões dos municípios de Goianésia do Pará, Rondon do Pará, Anapu, Pacajá, Senador José Porfírio, Medicilândia, Itaituba e Novo Progresso.

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Inscrições

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 7 e 29 de maio. Os candidatos poderão se inscrever de forma online, por meio do portal da Semas (https://portal-servicos-sistemas.semas.pa.gov.br/), ou presencialmente, em horário comercial, nos Núcleos Regionais da secretaria.

Segundo o edital, cada candidato poderá se inscrever em apenas uma área prioritária. A participação no processo seletivo implica na aceitação das regras previstas no edital.

Etapas da seleção

• Inscrição;
• Análise documental e curricular;
• Teste de Aptidão Física (TAF);
• Teste de Habilidades na Utilização de Ferramentas Agrícolas (THUFA);
• Divulgação do resultado final;
• Cursos de formação em prevenção e combate a incêndios florestais e treinamento de ambientação institucional.

Auxílio mensal pode chegar a R$ 3 mil

O edital estabelece duas categorias de brigadistas voluntários. O Brigadista Florestal Voluntário Nível 1 receberá auxílio mensal indenizatório de R$ 2,8 mil. Para essa função, não é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Já o Brigadista Florestal Voluntário Nível 2, que exige CNH categoria “B” ou superior, terá auxílio mensal de R$ 3.036. Nessa categoria, além das atividades operacionais em campo, os voluntários poderão atuar no apoio logístico, condução de veículos e transporte de materiais e equipamentos.

A jornada prevista é de 176 horas mensais, podendo ocorrer em regime de plantão, conforme escalas definidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Requisitos para participar

• Ensino fundamental completo;
• Idade entre 18 e 59 anos;
• Residir próximo à área de atuação;
• Estar regular com obrigações eleitorais e militares;
• Ter aptidão física e mental para a função;
• Não possuir vínculo ativo como brigadista da Semas;
• Não exercer cargo público remunerado;
• Não ser aposentado por invalidez;
• Não possuir antecedentes criminais incompatíveis com a função. 

Distribuição das vagas

• Goianésia do Pará/Rondon do Pará: 9 vagas;
• Anapu/Pacajá: 16 vagas;
• Senador José Porfírio: 16 vagas;
• Chapadão de Uruará/Medicilândia: 16 vagas;
• Itaituba/Moraes de Almeida: 2 vagas;
• Novo Progresso/Vila Isol: 8 vagas.

O cadastro reserva será equivalente ao dobro do número de vagas ofertadas em cada localidade.

Atuação no combate a incêndios

Os brigadistas selecionados irão atuar nas brigadas civis organizadas pela Semas em parceria com o Corpo de Bombeiros do Pará durante a temporada de incêndios florestais. As equipes atuarão em ações de prevenção, monitoramento e combate ao fogo, além do uso de equipamentos agrícolas e apoio logístico nas operações ambientais realizadas pelo estado.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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