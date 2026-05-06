ICMBio abre seleção para brigadistas e agentes ambientais em Santarém e Belterra no Pará

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu dois processos seletivos simplificados para contratação de agentes temporários ambientais e brigadistas no oeste do Pará. As oportunidades são destinadas aos municípios de Santarém e Belterra, com atuação em unidades de conservação federais. Os editais preveem vagas para apoio à gestão ambiental e para prevenção e combate a incêndios florestais na Floresta Nacional do Tapajós.

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O processo seletivo voltado à gestão de unidades de conservação prevê uma vaga imediata para o cargo de Agente Temporário Ambiental Nível III, além de cadastro reserva para os níveis I e III. As oportunidades são destinadas à atuação em Santarém, em apoio às unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio.

Para o nível I, a escolaridade mínima exigida é ensino fundamental incompleto, com remuneração equivalente a um salário mínimo mais auxílios legais. Já para o nível III, é necessário ensino fundamental completo, com remuneração de 2,5 salários mínimos mais benefícios. Os contratos terão duração de até 24 meses.

Brigadistas atuarão na Flona do Tapajós

O segundo edital é destinado à formação de cadastro reserva para brigadistas florestais e chefes de esquadrão que irão atuar na Floresta Nacional do Tapajós, em Belterra.

As vagas contemplam contratos com duração de seis e 24 meses. Para brigadistas, a remuneração será de um salário mínimo mais auxílios legais. Já para chefes de esquadrão, o valor será equivalente a 1,5 salário mínimo, além dos benefícios previstos.

As atividades incluem prevenção e combate a incêndios florestais, manejo integrado do fogo, monitoramento ambiental e ações de sensibilização junto às comunidades locais.

Inscrições têm prazos diferentes

As inscrições para o processo seletivo de brigadistas seguem abertas até sexta-feira (8). Já as inscrições para as vagas de apoio à gestão ambiental poderão ser realizadas entre os dias 11 e 15 de maio.

Os interessados devem se inscrever presencialmente na sede do ICMBio em Santarém, localizada na Avenida Tapajós, nº 2449, bairro Laguinho. No caso da seleção para gestão de unidades de conservação, também será permitida inscrição por meio eletrônico. Segundo os editais, não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Processo seletivo

No caso da seleção para brigadistas, os candidatos passarão por Teste de Aptidão Física (TAF), Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA) e curso de formação.

O TAF consiste em caminhada com carga de aproximadamente 24 quilos em percurso de até 2,4 quilômetros dentro do tempo máximo de 30 minutos. Já o THUFA avaliará o desempenho dos candidatos no manuseio de ferramentas agrícolas, incluindo atividades de capina e limpeza de área. Para as vagas de apoio à gestão ambiental, o processo seletivo será dividido em análise curricular e entrevista.

Documentos exigidos

• Documento oficial com foto e CPF;

• Comprovante de residência;

• Comprovante de escolaridade;

• Certidões de antecedentes criminais estaduais e federais;

• Declaração de desligamento por justa causa.

Para a seleção de brigadistas também será exigido atestado médico de aptidão física e exame de tipagem sanguínea. Os editais ainda preveem reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, conforme legislação federal.

Leia o edital para Santarém

Leia o edital para Belterra

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia