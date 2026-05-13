Fundação Parápaz abre PSS com 111 vagas no Pará; salários chegam a R$ 2,3 mil
Inscrições são gratuitas e exclusivamente online
A Fundação Parápaz divulgou nesta quarta-feira (13) dois editais de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio e superior no Pará. Ao todo, são ofertadas 111 vagas distribuídas entre os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Parauapebas, Paragominas, Canaã dos Carajás e Mocajuba.
Os editais nº 003/2026 e nº 004/2026 terão inscrições gratuitas, que poderão ser feitas exclusivamente pelo site Sipros Pará entre 0h do dia 14 de maio e 23h59 do dia 15 de maio.
VEJA MAIS
Seleções
O edital nº 003/2026 oferece 75 vagas para ampla concorrência e pessoas com deficiência (PcD). Já o edital nº 004/2026 prevê 36 vagas destinadas à política de reserva para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, conforme normas da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad).
As oportunidades são para os cargos de técnico em gestão social, professor, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente administrativo, assistente de informática e auxiliar operacional. Os salários-base variam entre R$ 1.399,20 e R$ 2.372,06, podendo ser acrescidos de gratificações e outros benefícios previstos em lei.
Segundo os editais, a jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Algumas unidades terão horários específicos, incluindo escalas em finais de semana e feriados no Centro Integrado Santa Casa e expediente noturno nas Usinas da Paz.
Etapas
• Inscrição;
• Análise documental e curricular;
• Entrevista;
• Assinatura do contrato.
As entrevistas serão presenciais para candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba. Já nos municípios de Portel e Soure, além de Canaã dos Carajás, Mocajuba, Paragominas e Parauapebas, a etapa ocorrerá de forma telepresencial.
Requisitos
• Ter 18 anos ou mais;
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
• Possuir formação compatível com o cargo;
• Ter registro no conselho profissional, quando exigido;
• Não possuir impedimentos para exercer cargo público.
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA