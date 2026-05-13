Fundação Parápaz abre PSS com 111 vagas no Pará; salários chegam a R$ 2,3 mil

A Fundação Parápaz divulgou nesta quarta-feira (13) dois editais de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio e superior no Pará. Ao todo, são ofertadas 111 vagas distribuídas entre os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Parauapebas, Paragominas, Canaã dos Carajás e Mocajuba.

Os editais nº 003/2026 e nº 004/2026 terão inscrições gratuitas, que poderão ser feitas exclusivamente pelo site Sipros Pará entre 0h do dia 14 de maio e 23h59 do dia 15 de maio.

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Seleções

O edital nº 003/2026 oferece 75 vagas para ampla concorrência e pessoas com deficiência (PcD). Já o edital nº 004/2026 prevê 36 vagas destinadas à política de reserva para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, conforme normas da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad).

As oportunidades são para os cargos de técnico em gestão social, professor, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente administrativo, assistente de informática e auxiliar operacional. Os salários-base variam entre R$ 1.399,20 e R$ 2.372,06, podendo ser acrescidos de gratificações e outros benefícios previstos em lei.

Segundo os editais, a jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Algumas unidades terão horários específicos, incluindo escalas em finais de semana e feriados no Centro Integrado Santa Casa e expediente noturno nas Usinas da Paz.

Etapas

• Inscrição;

• Análise documental e curricular;

• Entrevista;

• Assinatura do contrato.

As entrevistas serão presenciais para candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba. Já nos municípios de Portel e Soure, além de Canaã dos Carajás, Mocajuba, Paragominas e Parauapebas, a etapa ocorrerá de forma telepresencial.

Requisitos

• Ter 18 anos ou mais;

• Ser brasileiro nato ou naturalizado;

• Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

• Possuir formação compatível com o cargo;

• Ter registro no conselho profissional, quando exigido;

• Não possuir impedimentos para exercer cargo público.

Leia o edital nº 003/2026

Leia o edital nº 004/2026

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia