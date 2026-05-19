Iasep abre processo seletivo com salários de até R$ 4,1 mil no Pará; veja como participar
Inscrições são gratuitas e exclusivamente online
O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) abriu dois Processos Seletivos Simplificados (PSS) para contratação temporária de profissionais de níveis médio, técnico e superior no Pará. Os editais foram divulgados pela instituição nesta terça-feira (19) e as inscrições poderão ser realizadas entre os dias 21 e 22 de maio, exclusivamente pela internet.
Ao todo, os certames ofertam 21 vagas temporárias, distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcD) e candidatos das políticas afirmativas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas (PPIQ).
As inscrições e o acompanhamento das etapas do processo seletivo devem ser feitos pelo sistema oficial do governo estadual, Sipros Pará. Os salários-base variam entre R$ 2.820 e R$ 4.125,75, podendo ser acrescidos de vantagens legais. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.
VEJA MAIS
Cargos
• Analista em Saúde
• Analista de Administração e Finanças
• Analista de Informática
• Assistente de Gestão
• Assistente de Saúde
Requisitos
• Idade mínima de 18 anos;
• Regularidade com as obrigações eleitorais e militares;
• Comprovação de escolaridade compatível com o cargo;
• Registro no conselho profissional, quando necessário.
Etapas
• Inscrição;
• Análise documental e curricular;
• Entrevista.
As convocações, resultados e demais comunicados serão divulgados no sistema oficial de processos seletivos do governo do Pará.
Vagas incluem cotas para PPIQ e PcD
O edital nº 001/2026 contempla vagas destinadas à ampla concorrência e pessoas com deficiência. Já o edital nº 002/2026 é voltado exclusivamente às políticas afirmativas para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas.
Conforme o edital, 30% das vagas reservadas serão destinadas às políticas afirmativas, sendo 20% para pessoas pretas e pardas, 5% para quilombolas e 5% para indígenas. O candidato poderá participar simultaneamente da ampla concorrência e das vagas reservadas, desde que realize inscrição nos dois editais.
Leia o edital do PSS 001/2026 - IASEP (AC/PCD)
Leia o edital do PSS 001/2026 - IASEP (AC/PCD)
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA