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Iasep abre processo seletivo com salários de até R$ 4,1 mil no Pará; veja como participar

Inscrições são gratuitas e exclusivamente online

Thaline Silva*
fonte

Salários-base variam entre R$ 2.820 e R$ 4.125,75, podendo ser acrescidos de vantagens legais (Divulgação)

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) abriu dois Processos Seletivos Simplificados (PSS) para contratação temporária de profissionais de níveis médio, técnico e superior no Pará. Os editais foram divulgados pela instituição nesta terça-feira (19) e as inscrições poderão ser realizadas entre os dias 21 e 22 de maio, exclusivamente pela internet.

Ao todo, os certames ofertam 21 vagas temporárias, distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcD) e candidatos das políticas afirmativas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas (PPIQ).

As inscrições e o acompanhamento das etapas do processo seletivo devem ser feitos pelo sistema oficial do governo estadual, Sipros Pará.  Os salários-base variam entre R$ 2.820 e R$ 4.125,75, podendo ser acrescidos de vantagens legais. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

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Cargos 

• Analista em Saúde
• Analista de Administração e Finanças
• Analista de Informática
• Assistente de Gestão
• Assistente de Saúde

Requisitos 

• Idade mínima de 18 anos;
• Regularidade com as obrigações eleitorais e militares;
• Comprovação de escolaridade compatível com o cargo;
• Registro no conselho profissional, quando necessário.

Etapas

• Inscrição;
• Análise documental e curricular;
• Entrevista.

As convocações, resultados e demais comunicados serão divulgados no sistema oficial de processos seletivos do governo do Pará.

Vagas incluem cotas para PPIQ e PcD

O edital nº 001/2026 contempla vagas destinadas à ampla concorrência e pessoas com deficiência. Já o edital nº 002/2026 é voltado exclusivamente às políticas afirmativas para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas.

Conforme o edital, 30% das vagas reservadas serão destinadas às políticas afirmativas, sendo 20% para pessoas pretas e pardas, 5% para quilombolas e 5% para indígenas. O candidato poderá participar simultaneamente da ampla concorrência e das vagas reservadas, desde que realize inscrição nos dois editais.

Leia o edital do PSS 001/2026 - IASEP (AC/PCD)

Leia o edital do PSS 001/2026 - IASEP (AC/PCD)

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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