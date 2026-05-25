Escola de Governança do Pará abre PSS com vagas para níveis médio, técnico e superior

A Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) abriu dois Processos Seletivos Simplificados (PSS) para contratação temporária de profissionais de níveis médio, técnico e superior na Região Metropolitana de Belém. Os editais foram publicados nesta segunda-feira (25) e ofertam, ao todo, 19 vagas.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 26 e 27 de maio, exclusivamente pelo sistema oficial do governo estadual, disponível no portal Sipros.

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Segundo os editais, as contratações serão temporárias e destinadas ao atendimento de necessidade excepcional de interesse público, conforme prevê a legislação estadual. A aprovação no processo seletivo não garante contratação imediata, já que a convocação dependerá da necessidade da administração pública e da ordem de classificação dos candidatos.

Os salários-base variam entre R$ 1.621 e R$ 3.978,03, podendo ser acrescidos de vantagens legais previstas na legislação estadual.

Seleções

O edital nº 01/2026 prevê o preenchimento de 14 vagas para os cargos de assistente administrativo, assistente técnico de informática, técnico em administração e finanças, técnico em gestão de informática e técnico em gestão cultural.

Já o edital nº 02/2026 é destinado exclusivamente a candidatos Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas (PPIQ) e oferece cinco vagas para as funções de assistente administrativo, assistente técnico de informática e técnico em administração e finanças.

Etapas

• Inscrição (caráter habilitatório);

• Análise documental e curricular (caráter eliminatório e classificatório);

• Entrevista individual (caráter eliminatório e classificatório).

Requisitos

• Ter idade mínima de 18 anos;

• Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

• Possuir escolaridade compatível com o cargo pretendido;

• Apresentar registro no conselho profissional correspondente, quando exigido para a função.

A EGPA informou ainda que todas as etapas, convocações e resultados serão divulgados nos sites oficiais Sipros e EGPA, além do Diário Oficial do Estado.

Edital nº 01/2026

Edital nº 02/2026

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia