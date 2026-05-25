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Sedeme abre PSS com vagas para engenheiros e administradores em Belém; saiba mais

Inscrições gratuitas poderão ser feitas exclusivamente pela internet entre 26 e 27 de maio

Thaline Silva*
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O salário previsto é de R$ 1.828,12, além das vantagens legais da função (Reprodução/ Agência Pará)

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) abriu um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais de nível superior em Belém. O edital foi publicado nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial do Estado e prevê oportunidades nas áreas de engenharia e administração.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas entre 00h01 do dia 27 de maio e 23h59 do dia 28 de maio, exclusivamente pelo sistema oficial Sipros.

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De acordo com a secretaria, as vagas são destinadas aos cargos de Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável – Engenharia de Minas, Técnico em Gestão de Desenvolvimento Sustentável – Engenharia Elétrica e Técnico em Gestão Pública – Administração. A remuneração prevista é de R$ 1.828,12, além de vantagens legais previstas para a função.

Segundo o edital, a contratação será por prazo determinado e destinada ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme a legislação estadual que regulamenta esse tipo de vínculo na administração pública.

A Sedeme informou ainda que mais detalhes sobre requisitos, etapas do processo seletivo e documentação necessária podem ser consultados no edital completo disponível no portal Sipros.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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