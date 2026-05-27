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Fundação Cultural do Pará abre PSS com 70 vagas para bibliotecas das Usinas da Paz

Inscrições são gratuitas e exclusivamente online

Thaline Silva*
fonte

Remunerações que variam de R$ 1.530,40 a R$ 2.645,75, além de outras vantagens legais previstas (Reprodução/ Ascom FCP/ Alex Ribeiro)

A Fundação Cultural do Pará (FCP) abriu dois Processos Seletivos Simplificados (PSS) para contratação temporária de profissionais que irão atuar nas bibliotecas das Usinas da Paz no estado. Ao todo, estão sendo ofertadas 70 vagas para candidatos de níveis médio e superior, distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência (PCD), pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas (PPIQ).

Os editais nº 02/2026 e nº 03/2026 foram publicados pela FCP e preveem remunerações que variam de R$ 1.530,40 a R$ 2.645,75, além de outras vantagens legais previstas. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 29 de maio e 1º de junho, por meio do sistema oficial do governo estadual, o Sipros.

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Vagas

O edital destinado à ampla concorrência e pessoas com deficiência oferta 48 vagas. Do total, 5% são reservadas para candidatos PCD, conforme previsto na legislação federal. Já o segundo edital disponibiliza 22 vagas voltadas exclusivamente para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, seguindo a Lei Estadual nº 11.286/2025, que estabelece reserva de 30% das vagas em processos seletivos simplificados do Estado.

Cargos

• Biblioteconomista
• Pedagogo
• Assistente administrativo
• Assistente cultural
• Assistente de informática

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, com possibilidade de atuação em finais de semana, conforme escala.

Fases

• Inscrição;
• Análise documental e curricular;
• Entrevista pessoal.

Os candidatos interessados deverão acompanhar os cronogramas, retificações e demais comunicados no Diário Oficial do Estado e no portal oficial do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Pará.

Requisitos

• Não ter vínculo temporário recente com o Estado em período inferior a seis meses;
• Não possuir parentesco de até terceiro grau com membros da comissão organizadora;
• Atender aos requisitos previstos para o cargo no edital.

(Thaline Silva, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)

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