Polícia Civil do Pará abre dois processos seletivos com vagas para níveis médio e superior

A Polícia Civil do Pará (PCPA) está com dois editais dos Processos Seletivos Simplificados (PSS) nº 002/2026 e nº 003/2026 para contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. Ao todo, os dois certames oferecem 64 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

As seleções contemplam oportunidades para ampla concorrência e vagas reservadas a pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PcD), conforme a legislação estadual vigente. Interessados devem fazer a inscrição na plataforma Sipros.

Os candidatos aprovados serão contratados por prazo determinado para atuar em diferentes áreas administrativas e técnicas da instituição. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

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Cargos ofertados

Os dois editais oferecem vagas para os cargos de Assistente Administrativo, Assistente de Informática, Técnico em Gestão de Informática, Técnico em Gestão de Infraestrutura e Técnico em Gestão Pública, incluindo a especialidade de Contador.

Segundo os editais, cada processo seletivo disponibiliza 32 vagas imediatas distribuídas entre os seguintes cargos:

• 14 vagas para Assistente Administrativo;

• 8 vagas para Assistente de Informática;

• 1 vaga para Técnico em Gestão de Informática;

• 1 vaga para Técnico em Infraestrutura – Engenheiro Civil;

• 4 vagas para Técnico em Infraestrutura – Arquitetura;

• 2 vagas para Técnico em Gestão Pública – Administrador;

• 2 vagas para Técnico em Gestão Pública – Contador.

A remuneração varia de R$ 1.609,08 a R$ 2.102,34, conforme a função exercida e o nível de escolaridade exigido.

Etapas

• Inscrição

• Análise documental e curricular

• Entrevista individual

Os concorrentes classificados serão convocados para entrevista individual, também de caráter eliminatório e classificatório.

Requistos

Os editais estabelecem ainda que os candidatos não poderão possuir vínculo funcional incompatível com a Administração Pública nem ter mantido contrato temporário com o Governo do Pará encerrado há menos de seis meses, conforme previsto na legislação estadual.

As informações sobre inscrições, cronograma, resultados e demais etapas do processo serão divulgadas exclusivamente por meio do Sistema Integrado de Processos Seletivos (Sipros), no endereço eletrônico do programa. Os candidatos devem acompanhar as publicações oficiais para não perder prazos e convocações.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia