Emater abre processo seletivo com salários de até R$ 4,7 mil para níveis médio e superior no Pará

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) abriu inscrições para dois Processos Seletivos Simplificados (PSS) destinados à contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. Ao todo, estão sendo ofertadas 14 vagas, com salários que variam de R$ 2.229,97 a R$ 4.733,21, além de vantagens previstas em lei.

As inscrições serão realizadas exclusivamente nos dias 8 e 9 de junho por meio do Sistema Integrado de Processos Seletivos Simplificados (Sipros), do Governo do Pará.

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Seleções

O Edital nº 002/2026 disponibiliza 10 vagas para ampla concorrência nos cargos de Extensionista Rural I, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Planejamento e Assistente Administrativo. Os vencimentos básicos variam conforme a função, podendo chegar a R$ 4.733,21.

Já o Edital nº 003/2026 é destinado exclusivamente às vagas reservadas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas (PPIQ). Nesta seleção, são oferecidas quatro vagas para o cargo de Extensionista Rural I, com remuneração de R$ 4.733,21.

Segundo a Emater, os processos seletivos seguem as regras de reserva de vagas previstas na legislação estadual. Também haverá reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, desde que as atribuições da função sejam compatíveis com a condição apresentada pelo candidato. A jornada de trabalho será de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais.

Requistos

• Ter no mínimo 18 anos;

• Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

• Possuir a escolaridade exigida para o cargo;

• Ter registro profissional, quando necessário;

• Não possuir impedimentos para o exercício de função pública.

Etapas

• Inscrição (caráter habilitatório);

• Análise documental e curricular (caráter eliminatório e classificatório);

• Entrevista individual, mediante apresentação da documentação original (caráter eliminatório e classificatório);

• Assinatura do contrato.

De acordo com o edital, as entrevistas serão realizadas no Escritório Central da Emater e nos escritórios regionais de Marabá e Santarém, conforme a lotação prevista para cada vaga.

A Emater informou que todas as etapas, convocações e resultados serão divulgados no portal do Sipros. O acompanhamento das publicações é de responsabilidade dos candidatos.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia