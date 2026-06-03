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Emater abre processo seletivo com salários de até R$ 4,7 mil para níveis médio e superior no Pará

Inscrições são gratuitas e exclusivamente online

Thaline Silva
fonte

Jornada de trabalho será de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais (Reprodução/ Agência Pará)

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) abriu inscrições para dois Processos Seletivos Simplificados (PSS) destinados à contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. Ao todo, estão sendo ofertadas 14 vagas, com salários que variam de R$ 2.229,97 a R$ 4.733,21, além de vantagens previstas em lei.

As inscrições serão realizadas exclusivamente nos dias 8 e 9 de junho por meio do Sistema Integrado de Processos Seletivos Simplificados (Sipros), do Governo do Pará.

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Seleções 

O Edital nº 002/2026 disponibiliza 10 vagas para ampla concorrência nos cargos de Extensionista Rural I, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Planejamento e Assistente Administrativo. Os vencimentos básicos variam conforme a função, podendo chegar a R$ 4.733,21.

Já o Edital nº 003/2026 é destinado exclusivamente às vagas reservadas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas (PPIQ). Nesta seleção, são oferecidas quatro vagas para o cargo de Extensionista Rural I, com remuneração de R$ 4.733,21.

Segundo a Emater, os processos seletivos seguem as regras de reserva de vagas previstas na legislação estadual. Também haverá reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, desde que as atribuições da função sejam compatíveis com a condição apresentada pelo candidato. A jornada de trabalho será de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais. 

Requistos 

• Ter no mínimo 18 anos;
• Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
• Possuir a escolaridade exigida para o cargo;
• Ter registro profissional, quando necessário;
• Não possuir impedimentos para o exercício de função pública.

Etapas 

• Inscrição (caráter habilitatório);
• Análise documental e curricular (caráter eliminatório e classificatório);
• Entrevista individual, mediante apresentação da documentação original (caráter eliminatório e classificatório);
• Assinatura do contrato.

De acordo com o edital, as entrevistas serão realizadas no Escritório Central da Emater e nos escritórios regionais de Marabá e Santarém, conforme a lotação prevista para cada vaga.

A Emater informou que todas as etapas, convocações e resultados serão divulgados no portal do Sipros. O acompanhamento das publicações é de responsabilidade dos candidatos.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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