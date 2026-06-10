Seirdh abre seleção temporária com 18 vagas para níveis médio e superior em Belém

A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) publicou o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2026 para contratação temporária de profissionais que atuarão na sede do órgão, em Belém. Ao todo, são ofertadas 18 vagas para candidatos de níveis médio e superior.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros), entre 0h e 23h59 desta quinta-feira (11). Do total de oportunidades, 10 são destinadas a candidatos com ensino médio e 8 para profissionais com formação superior. O edital também reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos autodeclarados pretos e pardos, indígenas e quilombolas.

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Cargos

Nível superior

• Administração

• Ciências Contábeis

• Serviço Social.

Nível médio

• Assistente Administrativo

• Assistente de Informática

Etapas

• Inscrição e envio de documentos

• Análise documental e curricular (eliminatória e classificatória)

• Entrevista presencial (eliminatória e classificatória)

Remuneração

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, distribuídas em seis horas diárias. A remuneração para os cargos de nível médio é de R$ 1.320, acrescida das gratificações previstas para a função e vale-alimentação. Para os cargos de nível superior, o vencimento é de R$ 1.724,64, além de gratificação de escolaridade correspondente a 40% e vale-alimentação.

Segundo a Seirdh, a seleção tem como objetivo atender às demandas administrativas da secretaria. O edital completo, com a distribuição das vagas, requisitos, atribuições dos cargos e cronograma do processo seletivo, está disponível no portal do Sipros.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia