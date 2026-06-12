Inflação de maio sobe 0,63% em Belém e fica acima da média nacional

O IPCA de maio de 2026, considerado a inflação oficial do país, subiu 0,63% em Belém, superando a taxa média nacional de 0,58%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e revelam o comportamento dos preços no período.

A taxa apurada na capital paraense ficou empatada com o índice registrado em Brasília, que também fechou o mês em 0,63%. Ao todo, o instituto pesquisou 16 capitais brasileiras para consolidar o indicador mensal.

Saiba quais foram os setores que mais subiram em Belém

Na análise detalhada por setores de consumo em Belém, a maior pressão sobre o orçamento dos moradores veio do grupo habitação, que apresentou avanço de 1,81%. O segmento de saúde e cuidados pessoais também registrou alta expressiva, com aumento de 1,06% ao longo do mês. O setor de vestuário acompanhou a tendência de crescimento com alta de 0,49%.

Em contrapartida, o setor de artigos de residência apresentou o recuo mais acentuado do município, com queda de 0,55%.

A área de comunicação fechou em campo negativo, com recuo de 0,13%, seguida pela divisão de educação, que teve variação negativa de 0,02%.

As despesas pessoais registraram alta de 0,32%, enquanto os serviços de transportes locais variaram 0,13% positivamente.

Entenda a diferença entre o índice de Belém e a média do Brasil

No restante do país, o comportamento dos preços mostrou divergências em relação ao ambiente paraense. O grupo de alimentação e bebidas saltou 1,33% no indicador nacional, enquanto em Belém o avanço foi menor, fechando em 0,59%.

Já os transportes recuaram 0,46% na média do país, contrastando com a alta verificada no território paraense.

Variação mensal do IPCA por grupos em maio de 2026 (%)

Índice geral: 0,63 (Belém) | 0,58 (Brasil)

Habitação : 1,81 (Belém) | 1,22 (Brasil)

: 1,81 1,22 (Brasil) Saúde e cuidados pessoais : 1,06 (Belém) | 0,90 (Brasil)

e : 1,06 0,90 (Brasil) Alimentação e bebidas : 0,59 (Belém) | 1,33 (Brasil)

: 0,59 1,33 (Brasil) Vestuário : 0,49 (Belém) | 0,62 (Brasil)

: 0,49 0,62 (Brasil) Despesas pessoais : 0,32 (Belém) | 0,41 (Brasil)

: 0,32 0,41 (Brasil) Transportes : 0,13 (Belém) | - 0,46 (Brasil)

: 0,13 0,46 (Brasil) Artigos de residência : -0,55 (Belém) | 0,08 (Brasil)

: -0,55 0,08 (Brasil) Comunicação : -0,13 (Belém) | 0,23 (Brasil)

: -0,13 0,23 (Brasil) Educação: -0,02 (Belém) | 0 (Brasil)

Ranking da variação mensal nas 16 capitais pesquisadas (%)

Aracaju (SE): 1,31 Campo Grande (MS): 1,31 Recife (PE): 0,95 São Luís (MA): 0,87 Goiânia (GO): 0,77 Fortaleza (CE): 0,72 Brasília (DF): 0,63 Belém (PA): 0,63 São Paulo (SP): 0,61 Porto Alegre (RS): 0,57 Rio de Janeiro (RJ): 0,53 Rio Branco (AC): 0,52 Salvador (BA): 0,51 Belo Horizonte (MG): 0,34 Grande Vitória (ES): 0,32 Curitiba (PR): 0,29