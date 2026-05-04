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Corpo de mototaxista assassinado no 40 horas é liberado para familiares e amigos

O jovem foi encontrado morto no domingo (3), em uma área de mata na Estrada do Ariri, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua

O Liberal
fonte

Matheus desapareceu no dia 22 de abril após sair para realizar uma corrida como motociclista de aplicativo (Saul Anjos/ Especial para O Liberal)

O corpo de Matheus Ferreira da Rocha, de 22 anos, foi liberado para familiares e amigos do Instituto Médico Legal (IML) nesta segunda-feira (4). O jovem foi encontrado morto no domingo (3), em uma área de mata na Estrada do Ariri, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com a perícia, a vítima apresentava, de forma preliminar, oito perfurações por arma de fogo.

Na tarde desta segunda, motociclistas acompanharam o cortejo que levou o corpo do IML de Belém até um cemitério particular em Marituba. A mobilização foi uma demonstração de solidariedade à família e aos amigos do jovem, bem como um pedido de justiça.

“A gente não conhecia o Matheus pessoalmente. Mas temos alguns familiares dele no nosso grupo e, por isso, ficamos sensibilizados, começamos a fazer buscas. Fizemos buscas com nossos conhecidos. Mas, infelizmente, recebemos essa triste notícia e hoje estamos aqui, a pedido dos nossos companheiros de pista, e também porque nós somos seres humanos e se tratava de um rapaz da mesma categoria, que é de motociclistas”, afirmou o motociclista Raelson Rodrigues, de 40 anos.

Ele também destacou o sentimento de dor e a expectativa por justiça. “Pelo tempo que ele já estava desaparecido, já não se esperava uma boa notícia. Mas a família sempre tem uma esperança. A gente espera que a polícia consiga chegar até quem fez isso com ele, porque hoje foi ele, mas amanhã pode ser qualquer pessoa. Eu tenho uma filha de 20 anos e eu sinto como se fosse um pedaço de mim também. Sentimos a dor da mãe. E é tudo muito triste”, acrescentou.

O caso

Matheus desapareceu no dia 22 de abril após sair para realizar uma corrida como motociclista de aplicativo. A família relatou à polícia que ele teria feito o último contato enquanto aguardava a chuva em um condomínio localizado na rodovia Mário Covas. Em seguida, informou que buscaria uma passageira no bairro Parque Verde antes de retornar para casa, o que não aconteceu.

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