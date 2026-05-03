Polícias Civil e Militar prendem oito homens por violência doméstica em seis municípios

A Polícia Civil do Pará prendeu oito homens em flagrante durante o feriado prolongado, suspeitos de agredir companheiras e ex-companheiras. As prisões ocorreram em operações realizadas em Anajás, Vitória do Xingu, Ponta de Pedras, Parauapebas, Santarém e Paragominas, em uma ação conjunta para combater a violência doméstica no estado.

De acordo com o delegado Hennison Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), a mobilização das equipes é constante em todo o Pará. “Por determinação da governadora Hana, todas as equipes da Polícia Civil do Pará estão empenhadas em reforçar a atenção e a dar uma resposta rápida para os crimes que envolvem a violência doméstica contra as mulheres", afirmou o delegado.

Atuação da Polícia Civil em todo o estado

Hennison Jacob reforçou que "os policiais das delegacias que compõem a DPI atuam diuturnamente para dar mais segurança às mulheres do Pará, assim como na Grande Belém”. A declaração sublinha o compromisso contínuo das forças de segurança estaduais.

As detenções foram registradas em diversos municípios, com destaque para a variedade das ocorrências. Em Anajás, por exemplo, um homem foi preso em flagrante após denúncia de agressão física feita pela própria vítima via aplicativo de mensagens.

Casos de agressão em vários municípios

Em Vitória do Xingu, dois homens foram detidos. Uma mulher denunciou agressões, ameaças de morte e uso de arma branca praticadas pelo ex-marido e pelo ex-cunhado. A vítima recebeu atendimento e exames confirmaram as lesões sofridas.

No município de Ponta de Pedras, a polícia registrou duas prisões. Uma delas ocorreu após um adolescente de 13 anos pedir ajuda ao relatar a agressão da mãe pelo padrasto. A segunda detenção envolveu o descumprimento de medida protetiva de urgência, após diligências das forças de segurança.

Em Parauapebas, um homem foi preso em flagrante por agressão física e psicológica contra sua companheira. O caso está sob investigação. Santarém também teve duas ocorrências que resultaram em prisões: uma por agressão com faca contra a namorada e outra por violência física e ameaças de morte. As vítimas receberam atendimento das autoridades em ambos os casos.

Finalmente, em Paragominas, a prisão ocorreu após uma vítima procurar a delegacia. Ela relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro, que foi localizado nas proximidades da residência da mulher. Todos os detidos foram encaminhados às unidades policiais e estão à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

Operação "Escudo Feminino"

Essas ações são parte da operação “Escudo Feminino”, lançada em abril pelo governo estadual. A primeira fase da iniciativa resultou na prisão em flagrante de 23 suspeitos e na realização de mais de 2,6 mil atendimentos a mulheres em 121 municípios. Além disso, a operação fiscalizou mais de mil endereços de mulheres com medidas protetivas e mobilizou mais de 1,6 mil agentes de segurança.

Plataforma SOS Mulher e canais de denúncia

Outra medida anunciada foi a criação da plataforma SOS Mulher, integrada ao número 190. Este sistema permite o cadastro de mulheres para agilizar o atendimento em emergências, com identificação rápida por geolocalização. O serviço não exige medida protetiva prévia para ser utilizado.

A governadora Hana Ghassan ressaltou a orientação de "rigor máximo no cumprimento da legislação e atuação integrada das forças de segurança". Ela afirmou: “No Pará, agressor de mulher não vai ter paz. Estamos com ações integradas e contínuas para garantir proteção às mulheres”.

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados por diversos canais. As vítimas podem procurar presencialmente as delegacias ou utilizar o Disque-Denúncia, pelo número 181, que garante o anonimato. Canais digitais disponibilizados pelos órgãos de segurança também estão à disposição da população.