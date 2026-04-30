Castanhal passa a oferecer novo método contraceptivo na rede pública de saúde

Mulheres de Castanhal agora contam com um novo método contraceptivo gratuito na rede pública: o Implanon. A novidade começou a ser ofertada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e amplia as opções de prevenção à gravidez com um método moderno, prático e de longa duração.

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Considerado um dos contraceptivos mais eficazes da atualidade, o implante passa a integrar os serviços disponíveis nas unidades de saúde do município.

De acordo com a coordenadora da Saúde da Mulher na Atenção Primária, Adriana Gonçalves, o Implanon é um implante subdérmico inserido no braço, responsável por liberar hormônios de forma contínua, prevenindo a gravidez por até três anos.

“É um método prático e altamente eficaz, que contribui diretamente para o planejamento reprodutivo”, explica.

O método será disponibilizado para mulheres de 14 a 49 anos residentes em Castanhal. Neste primeiro momento, a prioridade será para adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social, como forma de prevenção à gravidez precoce e não planejada.

Para utilizar o implante, é necessário que a paciente não tenha histórico de câncer, doenças hepáticas ou gravidez confirmada. Os demais critérios serão avaliados individualmente pelos profissionais de saúde, considerando os riscos e benefícios.

Como acessar o serviço

O acesso ao Implanon será feito por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). As interessadas devem procurar a unidade mais próxima de casa para agendar uma consulta com médico ou enfermeiro.

Após a avaliação e confirmação da elegibilidade, será realizado o encaminhamento para inserção em uma unidade habilitada. Inicialmente, o serviço começa em apenas uma unidade, com dias e horários específicos definidos pela Sesma. A expectativa da secretaria de saúde é que, até o final do ano, outras unidades também passem a ofertar o procedimento.

Atualmente, três profissionais estão capacitados para realizar a inserção, e novas formações já estão em andamento para ampliar e descentralizar o atendimento.

A previsão inicial é atender mais de 600 mulheres, com possibilidade de expansão gradativa para toda a rede municipal de saúde.

O Implanon é disponibilizado aos municípios pelo Ministério da Saúde, conforme a organização da rede. Os profissionais responsáveis passaram por capacitação específica, com apoio do Governo do Estado, garantindo mais segurança e qualidade no atendimento.