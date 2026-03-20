Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Ação oferta implante contraceptivo para mulheres de grupos prioritários neste sábado (21)

Parceria entre Prefeitura de Belém e UFPA oferece o Implanon na URE Casa da Mulher

O Liberal

Aproximadamente 100 mulheres terão a oportunidade de ter acesso a um método contraceptivo de longa duração neste sábado (21), em uma ação da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) no “Dia D da Saúde da Mulher”.  A ação é voltada à inserção do implante subdérmico de etonogestrel (Implanon) na Unidade de Referência Especializada (URE) Casa da Mulher.

A iniciativa integra a programação do Mês da Mulher e tem como foco ampliar o acesso aos métodos contraceptivos de longa duração (LARC), contribuindo para a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos. O Implanon é considerado um método seguro, eficaz e de longa duração, sendo estratégico para a redução de gestações não planejadas, especialmente entre os grupos prioritários.

O Implanon é um implante anticoncepcional colocado embaixo da pele, com eficácia superior a 99% e validade de 3 anos. O anticoncepcional consiste em um pequeno bastão de silicone inserido sob a pele do braço, liberando gradualmente o hormônio etonogestrel, que inibe a ovulação e espessa o muco cervical.

Dentre os grupos prioritários que terão direito a receber o Implanon no Dia da Saúde da Mulher estão: mulheres em situação de rua, adolescentes de 14 a 19 anos, mulheres que vivem com HIV, mulheres privadas de liberdade, mulheres com histórico de pré-natal de alto risco, mulheres com transtornos ou condições relacionadas à saúde mental.

Além da inserção do Implanon, também serão ofertados exames de mamografia, PCCU e ultrassonografia transvaginal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

implante contraceptivo

Implanon

Dia da Mulher

metódo contraceptivo

saúde da mulher

saúde pública

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Mentoria

Empreendedor destaca crescimento do mercado de maquiagem na Amazônia e dá dicas para lojistas

Especialista aponta desafios e oportunidades para quem deseja empreender no setor de maquiagem

20.03.26 9h00

HOMILIA

Jesus prioriza a pessoa humana em homilia sobre o 4º Domingo da Quaresma

Padre Claudio Pighin reflete sobre como a fé permite enxergar além do mundo material e revela a misericórdia divina diante das limitações humanas

14.03.26 12h19

mais salgado...

Páscoa 2026: preços de chocolates sobem e diferença entre estabelecimentos passa de 20% em Belém

Dieese Pará: Preços dos ovos de chocolate podem ultrapassar a marca dos R$ 400 reais

10.03.26 10h24

Alta do café

Com saca acima de R$ 1.800, cafeterias de Belém tentam segurar aumento do café

Empresários do setor afirmam que o aumento do grão já pressiona margens, mas consumo segue impulsionado pela experiência nas cafeterias

06.03.26 12h45

MAIS LIDAS EM BELÉM

MOBILIDADE

Com prolongamento e duplicação, nova Rua da Marinha, em Belém, será entregue nesta quinta-feira (19)

Obra contou com investimento superior a R$ 242 milhões, em parceria entre o Governo do Pará e o BNDES, e deve beneficiar diretamente mais de 200 mil pessoas na capital paraense

18.03.26 10h02

BELÉM

Avenida Liberdade deve ser entregue ainda neste mês, diz Governo do Pará

A via se tornará segunda opção para os condutores que quiserem entrar em Belém por meio rodoviário, além da BR-316

17.03.26 13h51

RESGATE

Boto-cor-de-rosa é resgatado após encalhar em canal do bairro do Marco, em Belém

O animal pode ter sido levado ao local após a elevação do nível da água provocada pelas fortes chuvas que atingiram a capital paraense

17.03.26 9h09

Resgate

Boto-cor-de-rosa é encontrado encalhado em canal no bairro do Marco, em Belém

O animal pode ter sido levado ao local após a elevação do nível da água devido às fortes chuvas

17.03.26 8h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda