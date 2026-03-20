Ação oferta implante contraceptivo para mulheres de grupos prioritários neste sábado (21)

Aproximadamente 100 mulheres terão a oportunidade de ter acesso a um método contraceptivo de longa duração neste sábado (21), em uma ação da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) no “Dia D da Saúde da Mulher”. A ação é voltada à inserção do implante subdérmico de etonogestrel (Implanon) na Unidade de Referência Especializada (URE) Casa da Mulher.

A iniciativa integra a programação do Mês da Mulher e tem como foco ampliar o acesso aos métodos contraceptivos de longa duração (LARC), contribuindo para a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos. O Implanon é considerado um método seguro, eficaz e de longa duração, sendo estratégico para a redução de gestações não planejadas, especialmente entre os grupos prioritários.

O Implanon é um implante anticoncepcional colocado embaixo da pele, com eficácia superior a 99% e validade de 3 anos. O anticoncepcional consiste em um pequeno bastão de silicone inserido sob a pele do braço, liberando gradualmente o hormônio etonogestrel, que inibe a ovulação e espessa o muco cervical.

Dentre os grupos prioritários que terão direito a receber o Implanon no Dia da Saúde da Mulher estão: mulheres em situação de rua, adolescentes de 14 a 19 anos, mulheres que vivem com HIV, mulheres privadas de liberdade, mulheres com histórico de pré-natal de alto risco, mulheres com transtornos ou condições relacionadas à saúde mental.

Além da inserção do Implanon, também serão ofertados exames de mamografia, PCCU e ultrassonografia transvaginal.