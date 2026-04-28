MC Daniel desembarca em Belém, prova açaí com peixe e dança com influenciadora paraense

O cantor MC Daniel desembarcou em Belém nesta terça-feira (28) e começou a compartilhar momentos vividos ao lado da influenciadora paraense Lia Mendonça. A visita ocorre após a repercussão de uma troca de mensagens entre os dois nas redes sociais.

Em vídeos publicados no Instagram, o artista aparece experimentando a culinária típica da região, incluindo o tradicional peixe frito com açaí, além de vestir camisas com a bandeira do Pará e do Clube do Remo.

VEJA MAIS

Durante a passagem pela capital, MC Daniel também foi visto dançando ritmos regionais como brega e carimbó. Ele esteve na casa do influenciador Armando Netto, acompanhado de outros criadores de conteúdo locais. A presença do cantor chamou a atenção de fãs e internautas, principalmente após a repercussão das interações com Lia.

Em outros registros, o funkeiro aparece sendo recebido com músicas típicas e conhecendo diferentes aspectos da cultura paraense. Além da agenda em Belém, a influenciadora mostrou que o cantor deve seguir para o interior do Estado, onde pretende aprender atividades da rotina local, como subir em açaizeiro.

MC Daniel também deve participar do projeto “Paredão da Bahtidão”, da cantora Manu Bahtidão, cuja gravação está prevista para esta quarta-feira (29), em Salinópolis.

Troca de mensagens com influenciadora iniciou visita

A aproximação entre o cantor e Lia Mendonça começou após ele assistir a um vídeo em que a paraense mostrava sua rotina na região. Demonstrando interesse, MC Daniel escreveu: “Quero fazer isso”.

Lia respondeu questionando se ele realmente viria, e o artista confirmou: “Muito! Onde fica?”. A conversa foi compartilhada nas redes sociais e gerou grande repercussão entre os seguidores, o que acabou culminando na viagem do cantor ao Pará.