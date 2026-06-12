Shakira domina votação de revista e Dai Dai é eleita melhor canção das Copas do Mundo

A canção Dai Dai, de Shakira e Burna Boy, foi eleita como o melhor hino das Copas do Mundo pelos leitores da Billboard. A música, feita para o Mundial de 2026, recebeu 31,28% dos votos em uma enquete que elegeu a melhor faixa temática da competição desde 1990.

A cantora colombiana também garantiu a segunda posição do ranking com "Waka Waka", sua parceria com Freshlyground. A música-tema da Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul, obteve 26,65% dos votos do público.

Já "Cup of Life" (La Copa de la Vida), interpretada por Ricky Martin, foi a escolha de 24,73% dos leitores, assegurando o terceiro lugar na lista dos hinos mais votados.

Ranking completo dos hinos da Copa

Composta para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, "Ole Ola (We Are One)", com Claudia Leitte, Jennifer Lopez e Pitbull, ficou em quarto lugar, com 8,01% dos votos. O quinto lugar foi de "The Time of Our Lives", gravada por Il Divo e Toni Braxton para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, que recebeu 3,96% dos votos.

Outras músicas também apareceram no ranking:

Hayya Hayya (Better Together), de Trinidad Cardona, Davido e Aisha (1,88%)

Boom, de Anastasia (1,63%)

Unestate italiana (To Be Number One), de Edoardo Bennato e Gianna Nannini (1,42%)

Live it Up, com Will Smith, Nicky Jam e Era Istrefi (0,26%)

Gloryland, de Daryl Hall (0,18%)

A canção Dai Dai foi lançada em maio, acompanhada de um clipe musical. O vídeo conta com a participação de diversos jogadores que atuarão na Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, México e Canadá. A faixa está disponível nas principais plataformas de streaming.