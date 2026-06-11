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Gaby Amarantos vence o Prêmio da Música Brasileira com o projeto audiovisual ‘Rock Doido’

Em noite de gala, a artista paraense conquistou o troféu, celebrou um ano do projeto e já anunciou show comemorativo na Fundição Progresso

O Liberal
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Rock Doido foi dDirigido por Naré, Gaby Amarantos e Guilherme Takshy (Lucas RT Fotografia)

Gaby Amarantos venceu na 33ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira na categoria Projeto Audiovisual, com Rock Doido. A premiação ocorreu na última quarta-feira (10), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira é consolidado como uma das maiores celebrações do nosso mercado fonográfico.

“Mais um prêmio pro Rock Doido, eu estou muito feliz de receber aqui no Municipal. Nossa, que alegria, que dia especial. E eu quero aproveitar pra convidar vocês pra comemorarem com a gente esse prêmio e um ano de Rock Doido, na Fundição Progresso. 21 de agosto. Vem tremer com a gente”, comemorou e anunciou a paraense.

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Rock Doido, dirigido por Guilherme Takshy, Naré e Gaby Amarantos, venceu ao disputar com Ajuliacosta; Baco Exu do Blues e Zeca Veloso; Lenine; e Luedji Luna, Seu Jorge e Arthur Verocai.

Em conversa exclusiva com o Grupo Liberal durante o evento, a paraense revelou que foi surpreendida pelo sucesso do projeto. Segundo ela, o trabalho foi executado e projetado exatamente da forma que planejava, sem criar expectativas em relação aos resultados.

“De verdade, eu acho que foi o primeiro projeto que eu fiz sem pensar em resultado, eu só queria me divertir com os meus amigos e mostrar, no momento em que as pessoas estavam falando tanto que a gente não ia conseguir fazer a COP 30 (evento mundial realizado no Pará em novembro de 2025), sendo tão xenofóbicas com a gente, eu só queria mostrar que com o celular a gente conseguiria fazer algo incrível. E aí o Rock Doido só está voando cada vez mais. É um sucesso que eu só fico muito feliz e muito grata. Meu coração está em paz e cheio de alegria e de amor”, explicou.

Recentemente, ela lançou o projeto audiovisual “Rock Junino” exclusivamente no YouTube. A novidade expande o universo sonoro do aclamado álbum “Rock Doido” (2025), unindo de forma inédita a energia do tecnomelody às tradições das festas de São João e ao clima de torcida para a Copa do Mundo. O trabalho antecipa os festejos do mês ao misturar os ritmos eletrônicos da periferia paraense com a estética dos rodeios e das quadrilhas, trazendo como cenário imponente o visual da aparelhagem Carabao.

“Acho que é importante a gente ter cada vez mais visibilidade para o Norte, mas a gente sabe que Belém tem uma cena musical muito forte. Acho que o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira já está de olho, cada vez mais a gente vê artistas do Pará presentes, isso só deixa a gente feliz”, disse Gaby ao comentar sobre a proposta de Daniela Mercury de que a capital paraense merece uma categoria na premiação.

A 33ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira foi apresentada por Débora Bloch e Alice Wegmann, a cerimônia premiou os cantores, compositores, produtores e musicistas que mais se destacaram no decorrer de 2025. Foram contempladas 18 categorias que reconhecem a excelência e a diversidade da produção musical brasileira do último ano. Entre os vencedores da noite estão Djavan, Chitãozinho & Xororó, Deize Tigrona, João Gomes, Mestrinho, Gabriele Leite, Hamilton de Holanda, BK' e Maneva. Luedji Luna levou dois troféus para casa: Melhor Artista e Melhor Lançamento na categoria Pop. João Gomes também levou mais de um, conquistando três troféus: Melhor Artista e Melhor Lançamento na categoria Canção Popular, e Melhor Lançamento na categoria Projeto Especial, com ‘Dominguinho’, projeto conjunto com Mestrinho e Jota.pê.

 

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Cultura

Rock Doido - O Filme

Gaby Amarantos

Música
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